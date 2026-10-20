Под таким девизом сегодня трудились участники одноименной акции, работники Гомельского пограничного контрольного ветеринарного пункта и учащиеся Гомельского дорожно-строительного колледжа, работники опытного лесхоза. На территории Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества совместными усилиями были выполнены работы по дополнению посаженных ранее участков молодыми соснами.

Напоминанием, что акция продлится до 24 октября и любой желающий может принять в ней участие.

Восстановим леса вместе для будущих поколений!

Татьяна Титоренко

Фото из архива участников