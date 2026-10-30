В аграрно-техническом колледже прошел конкурс «Учащийся года-2026».

За почетный титул боролись трое представителей учреждения. Это ребята, которые не только показывают отличные результаты в учебе, но и активно участвуют в общественной, творческой и научной жизни колледжа. Конкурсантам пришлось пройти через череду испытаний, проявив максимум креатива, ораторского мастерства и профессионализма. Программа финала включала в себя четыре разноплановых этапа. «Я – это…» – каждый участник должен был раскрыть свою индивидуальность, жизненные ориентиры и увлечения. В «Креатив-проекте» предстояло продемонстрировать социально значимые идеи и умение мыслить нестандартно. «Моя профессия – мой старт» – конкурс, где ребята доказали, что уже сейчас гордятся выбранным делом и готовы становиться высококлассными специалистами. Самый атмосферный этап, зарядивший весь зал невероятной энергетикой, драйвом и поддержкой болельщиков «Твой вайб».







Все участники мероприятия продемонстрировали глубокие знания, артистизм и волю к победе. Перед жюри стояла нелегкая задача: каждый из ребят достоин носить звание лучшего. Судьи оценивали не только точность выполнения заданий, но и харизму, лидерские качества и умение держаться на сцене. Обращаясь к участникам мероприятия, председатель жюри секретарь РК ОО «БРСМ» Марина Габис поблагодарила ребят за участие, отметив высокий уровень их подготовки и искреннее стремление развиваться на благо своей страны и родного колледжа. Она вручила дипломы участников, памятные подарки, а также главный заслуженный приз победителю конкурса Роману Блинцову, который стал обладателем титула «Учащийся года–2026». Его уверенность, яркие проекты и неоспоримый талант покорили и жюри, и зрительный зал.

Подготовила Татьяна ТИТОРЕНКО

Фото из архива участников