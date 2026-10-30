Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает воспользоваться временем возможностей и каждому на своем месте сделать необходимое для улучшения своей жизни, развития отраслей и страны в целом. Соответствующие заявления глава государства сделал в Минске на открытии новой Городской клинической инфекционной больницы, передает корреспондент БЕЛТА.



«Давайте в этих условиях жить спокойно, тихо. Чтобы без конфликтов и войн. И постепенно, постепенно двигаться вперед, — сказал глава государства. — За нас наши вопросы никто не решит, давайте действовать».

Александр Лукашенко обратил внимание, что в Беларуси двигаются вперед в том числе в повышении благосостояния людей. Например, еще несколько лет назад речь шла о средней зарплате в эквиваленте $500. Сейчас эта цифра значительно больше, особенно в крупных городах и столице. «Какие к власти, ко мне претензии… А дальше надо зарабатывать. Вы, наверное, заметили, что я не устанавливаю сейчас никаких порогов ни в тысячу долларов, ни в полторы тысячи, — отметил он. — Притом мы же сдерживаем цены. Вы все хотите рынка? Пожалуйста, мы можем за сутки этот рынок вам ввести. Но только вы подумайте, как в этих рыночных условиях будете жить».

Президент привел пример с продуктами питания, если сельхозпроизводители бесконтрольно «бабахнут цены» на полках магазинов. Президент привел пример с продуктами питания, если сельхозпроизводители бесконтрольно «бабахнут цены» на полках магазинов. Глава государства отметил, что в прежние годы идею полностью свободного рынка и отказа от планирования в экономике пытались подбросить со стороны. «Мы спокойно двигались и понимали, что везде надо что-то планировать. Где-то сдерживать, где-то посвободнее отпускать. Вот мы отпустили людей: пожалуйста, работайте, в том числе в здравоохранении. У нас частная медицина не запрещена. Но контроль жесточайший. И он будет таким. Потому что здоровье людей — это важно», — подчеркнул Президент.