Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил граждан старшего поколения с Днем пожилых людей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Этот праздник — прекрасный повод напомнить о неразрывной связи всех поколений белорусов как о важной составляющей единства народа и государства», — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что в основе национального культурного кода белорусов лежит уважение к старшим. «Вы пережили немало потрясений, выстояли в годы суровых испытаний, самоотверженным трудом заложили прочный фундамент развития современной Беларуси, передав накопленный опыт молодежи», — обратил внимание Александр Лукашенко.

В Год белорусской женщины слова особой признательности глава государства адресовал мамам и бабушкам: «Невозможно переоценить вашу роль в сохранении истинных семейных ценностей, которые во все времена были и, уверен, останутся вдохновляющим нравственным ориентиром для тех, кто только начинает жизненный путь. Трудолюбие, терпение, взаимная поддержка, забота о детях и стариках, безусловная родительская любовь и патриотизм — краеугольные камни нашего менталитета».

Президент заверил, что благополучие пожилых граждан страны и дальше будет являться одним из ключевых приоритетов белорусской социальной политики.

В этот праздничный день Александр Лукашенко пожелал всем людям старшего поколения крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и счастья.