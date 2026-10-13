Президент Беларуси Александр Лукашенко развеял опасения, которые муссируются в западных СМИ, по поводу военной угрозы со стороны России и Беларуси. Соответствующие заявления глава государства сделал на совещании по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, передает корреспондент БЕЛТА.

«Вы, наверное, заметили в средствах массовой информации в последнее время пристальное внимание наших западных так называемых партнеров к тому, что происходит в вооруженных силах нашей страны. Их прежде всего озаботил тот факт, что мы слишком часто, очень предметно и интенсивно проводим проверки частей вооруженных сил. Не только армии, но всех вооруженных сил», — отметил Президент.

«В связи с этим, пользуясь нынешним случаем, хочу сказать для них, что никакой чрезвычайщины здесь нет. Откровенно и честно было сказано мною, что мы готовимся к войне, чтобы ее избежать. Ни на кого мы нападать не собираемся, как в последнее время в СМИ наши западные «друзья» развернули кампанию, что Россия нападет на страны Балтии как минимум, возможно, на Польшу с территории Беларуси и вместе с Беларусью», — заявил Александр Лукашенко.