Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 октября в ходе рабочей поездки в Минский район ознакомится с проведением эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель, сообщает БЕЛТА.
Эксперимент проводился на опытном участке площадью 20 га в Минском районе. Его разделили на шесть частей, и перед тем, как посеять кукурузу, почву обработали различными способами — без внесения удобрений и с ними. Причем использовались несколько видов удобрений, включая как традиционные для отечественного сельского хозяйства органические и минеральные, так и опытные партии с торфом и глинисто-солевыми шламами. Разработкой последних занимались Национальная академия наук совместно с ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», ГПО «Белтопгаз» и «Беларуськалием».
По предварительным результатам наиболее положительную динамику набора зеленой массы продемонстрировали растения на участках, где вносились обычный компост и компосты со шламами. По мере роста и развития высота растений на всех экспериментальных участках была сопоставима, но при этом значительно превосходила контрольный образец без удобрений. По среднему количеству початков на растение эксперименты также подтвердили положительный эффект.
Окончательные выводы об эффективности разработанных компостов можно будет сделать после уборки кукурузы на зерно и подсчета полученного урожая. По мнению специалистов, эксперимент целесообразно повторить в следующем году и продолжить исследования в том числе на зерновых культурах.
Эксперимент по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель проводился по поручению главы государства. Президент весной этого года предложил попробовать смешать органические удобрения с торфом и отходами калийных солей, чтобы повысить плодородие неблагоприятных для сельского хозяйства земель.
«Я даже подумал: а что если взять слой отходов от калийных солей, слой положить органики, слой торфа, все это перемешать — что получится? Наверное, хуже не будет. Там же все-таки часть удобрений калийных остается. Запахать их, а следом внести торф и органические удобрения, — сказал Александр Лукашенко 10 марта 2026 года, заслушивая доклад по вопросам текущей деятельности Национального банка в контексте задач экономического развития страны. — То, что будет улучшение для почвы, — это точно. Но насколько это экономически обоснованно, надо поэкспериментировать. Я готов понаблюдать. Надо посмотреть какое-то «бедное» поле и попробовать на каком-то участке. А может быть, мы решим проблему с отвалами вокруг Солигорска».