Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 октября в ходе рабочей поездки в Минский район ознакомится с проведением эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель, сообщает БЕЛТА.

Главе государства продемонстрируют опытное поле кукурузы и доложат о проведении эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель, в том числе за счет использования органических удобрений с добавлением торфа и отходов калийных солей.

Эксперимент проводился на опытном участке площадью 20 га в Минском районе. Его разделили на шесть частей, и перед тем, как посеять кукурузу, почву обработали различными способами — без внесения удобрений и с ними. Причем использовались несколько видов удобрений, включая как традиционные для отечественного сельского хозяйства органические и минеральные, так и опытные партии с торфом и глинисто-солевыми шламами. Разработкой последних занимались Национальная академия наук совместно с ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», ГПО «Белтопгаз» и «Беларуськалием».