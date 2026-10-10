«Сегодня на областном фестивале-ярмарке мы с гордостью чествуем сельских тружеников Гомельщины, которые всегда доказывают свой профессионализм. И нынешняя страда не исключение: намолочено свыше миллиона тонн зерна с учетом рапса», — говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что непростой полесский климат требует от аграриев не только знаний, опыта, но и особого подхода к каждому полю. «Вы не боитесь трудностей: наращиваете производство зерновых культур, осваиваете новые направления в растениеводстве, внедряете инновационные технологии, — обратил внимание он. — Все это — весомый вклад в продовольственную безопасность страны и укрепление ее экономики, а также стратегический задел на будущее».
Александр Лукашенко поблагодарил каждого, кто трудится на полях и элеваторах, проводит рабочий день за рулем комбайнов и грузовиков, кто руководит производственными процессами и выполняет научные исследования, за верность земле-кормилице, за ответственность перед родным краем и всей Беларусью. «Убежден, и в дальнейшем вы будете эффективно выполнять все задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом Гомельщины», — подчеркнул белорусский лидер.
Президент пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия, достатка и уверенности в завтрашнем дне.
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с «Дажынкамi-2026» — главным праздником белорусских хлеборобов.
Сегодня на областном фестивале-ярмарке мы с гордостью чествуем сельских тружеников Гомельщины, которые всегда доказывают свой профессионализм. И нынешняя страда не исключение: намолочено свыше миллиона тонн зерна с учетом рапса.
Непростой полесский климат требует от аграриев не только знаний, опыта, но и особого подхода к каждому полю. Вы не боитесь трудностей: наращиваете производство зерновых культур, осваиваете новые направления в растениеводстве, внедряете инновационные технологии.
Все это — весомый вклад в продовольственную безопасность страны и укрепление ее экономики, а также стратегический задел на будущее.
Спасибо каждому, кто трудится на полях и элеваторах, проводит рабочий день за рулем комбайнов и грузовиков, кто руководит производственными процессами и выполняет научные исследования, за верность земле-кормилице, за ответственность перед родным краем и всей Беларусью.
Убежден, и в дальнейшем вы будете эффективно выполнять все задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом Гомельщины.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, достатка и уверенности в завтрашнем дне.
Александр Лукашенко,
10 октября 2026 года.