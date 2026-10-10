Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей областного фестиваля-ярмарки «Дажынкi-2026» в Калинковичах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера. «Сегодня на областном фестивале-ярмарке мы с гордостью чествуем сельских тружеников Гомельщины, которые всегда доказывают свой профессионализм. И нынешняя страда не исключение: намолочено свыше миллиона тонн зерна с учетом рапса», — говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что непростой полесский климат требует от аграриев не только знаний, опыта, но и особого подхода к каждому полю. «Вы не боитесь трудностей: наращиваете производство зерновых культур, осваиваете новые направления в растениеводстве, внедряете инновационные технологии, — обратил внимание он. — Все это — весомый вклад в продовольственную безопасность страны и укрепление ее экономики, а также стратегический задел на будущее». Александр Лукашенко поблагодарил каждого, кто трудится на полях и элеваторах, проводит рабочий день за рулем комбайнов и грузовиков, кто руководит производственными процессами и выполняет научные исследования, за верность земле-кормилице, за ответственность перед родным краем и всей Беларусью. «Убежден, и в дальнейшем вы будете эффективно выполнять все задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом Гомельщины», — подчеркнул белорусский лидер. Президент пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия, достатка и уверенности в завтрашнем дне.

Поздравление Президента участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки «Дажынкi-2026» в Калинковичах

Участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки «Дажынкi-2026» в г.Калинковичи

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с «Дажынкамi-2026» — главным праздником белорусских хлеборобов.

Сегодня на областном фестивале-ярмарке мы с гордостью чествуем сельских тружеников Гомельщины, которые всегда доказывают свой профессионализм. И нынешняя страда не исключение: намолочено свыше миллиона тонн зерна с учетом рапса.

Непростой полесский климат требует от аграриев не только знаний, опыта, но и особого подхода к каждому полю. Вы не боитесь трудностей: наращиваете производство зерновых культур, осваиваете новые направления в растениеводстве, внедряете инновационные технологии.

Все это — весомый вклад в продовольственную безопасность страны и укрепление ее экономики, а также стратегический задел на будущее.

Спасибо каждому, кто трудится на полях и элеваторах, проводит рабочий день за рулем комбайнов и грузовиков, кто руководит производственными процессами и выполняет научные исследования, за верность земле-кормилице, за ответственность перед родным краем и всей Беларусью.

Убежден, и в дальнейшем вы будете эффективно выполнять все задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом Гомельщины.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, достатка и уверенности в завтрашнем дне.

Александр Лукашенко,

10 октября 2026 года.