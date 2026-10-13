Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками совещания у главы государства стали руководители силовых структур, в том числе Госсекретариата Совета безопасности, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Минобороны, Комитета госбезопасности.

Как сообщалось, по замыслу проверки 7-ю отдельную специальную милицейскую бригаду внутренних войск МВД приводили в высшую степень готовности с обязательным доукомплектованием. Для максимального приближения условий к боевым в роли противоборствующей стороны к мероприятиям привлекались бойцы спецподразделений других силовых ведомств. Также ставилась цель проанализировать, как в соединении внедряется опыт современных военных конфликтов, используются нестандартные методы противодействия гибридным угрозам, какие меры принимаются для поддержания общественного порядка.

/Будет дополнено/.