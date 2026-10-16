В Беларуси нужно расширять сеть отрядов народного ополчения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Верхнедвинском районе во время посещения учебно-тренировочных занятий одного из таких отрядов, передает корреспондент БЕЛТА.

Народное ополчение должно базироваться в определенных деревнях в сельском совете, отметил Президент. «У вас одно подразделение, хорошее подразделение. Но этого мало. И надо нам расширяться. Надо где-то еще создавать такие базовые отряды. Они должны быть связаны между собой», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что ранее поручил руководителю Белорусского общества охотников и рыболовов Игорю Шуневичу привлекать в народное ополчение людей, которые умеют обращаться с оружием. Александр Лукашенко напомнил, что ранее поручил руководителю Белорусского общества охотников и рыболовов Игорю Шуневичу привлекать в народное ополчение людей, которые умеют обращаться с оружием.

Президент отметил, что народное ополчение нужно, чтобы люди в случае военного времени могли защитить себя, свою семью, свой населенный пункт. Президент отметил, что народное ополчение нужно, чтобы люди в случае военного времени могли защитить себя, свою семью, свой населенный пункт.

«Это в самом низу народное ополчение. Дальше территориальная оборона — защита инфраструктурных объектов. Народное ополчение, территориальная оборона и наверху армия. Естественно, вся эта структура под командованием Президента», — заявил белорусский лидер.

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