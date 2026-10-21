Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем отца. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«Этот праздник олицетворяет собой особую роль мужчины как защитника и надежной опоры семьи, чьи знания, опыт и сила являются образцом для подражания, — говорится в поздравлении. — Заботливый и любящий отец способен научить честно трудиться и служить Родине, принимать решения и брать за них ответственность, преодолевать любые трудности и уверенно достигать поставленных целей».
Глава государства пожелал всем здоровья, счастья и благополучия: «Всегда оставайтесь для своих родных верными и мудрыми спутниками, готовыми в любой момент стать на защиту семьи и страны».
Примите искренние поздравления с Днем отца.
Этот праздник олицетворяет собой особую роль мужчины как защитника и надежной опоры семьи, чьи знания, опыт и сила являются образцом для подражания.
Заботливый и любящий отец способен научить честно трудиться и служить Родине, принимать решения и брать за них ответственность, преодолевать любые трудности и уверенно достигать поставленных целей.
Всегда оставайтесь для своих родных верными и мудрыми спутниками, готовыми в любой момент стать на защиту семьи и страны.
Желаю всем здоровья, счастья и благополучия. Пусть радость отцовства наполняет семейный очаг гармонией и согласием, вдохновляет вас и ваших близких на добрые свершения во благо родной Беларуси.
Александр Лукашенко,
21 октября 2026 года.