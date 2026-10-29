Современный мир манит огнями больших городов, карьерными высотами и суетой. Но есть те, кто выбрал тишину родных просторов. На потаповской земле в рамках проекта «Белорусская женщина: код ее успеха» собрались женщины, которые предпочли связать свою жизнь с малой родиной. Они рассказали о том, что настоящий успех пахнет не дорогим парфюмом, а свежим хлебом, школьным мелом и родной землей.

С приветственным словом к участницам обратился заместитель председателя райисполкома Владимир Ковалев, пожелав им дальнейших успехов и отметив, что первый, кто встречает каждого человека, приходящего в этот мир, – это женщина.

Полвека у школьной доски

Валентина Гореликова – педагог с большой буквы, профессионал, замечательный человек, а еще лучшая мама и бабушка.

Как вспоминает Валентина Владимировна, любовь к профессии ей привили еще в детстве – ее окружали мудрые и терпеливые учителя, которые и дали ей направление в жизни. Окончив Гомельский педагогический институт, в 1966 году вернулась в родную Потаповскую школу учителем физики и математики. С тех пор эти стены стали вторым домом на долгие десятилетия.

Через руки и сердце педагога прошло огромное количество детей. И это не просто сухие цифры. Глядя на своих выпускников, Валентина Владимировна видит результат всей своей жизни. Многие из них стали учителями, врачами, инженерами, тружениками сельского хозяйства. Работа с детьми никогда ее не тяготила, напротив, давала силы и вдохновение двигаться вперед.

Труд Валентины Гореликовой оценен по достоинству: она награждена грамотами района и области, а в 1980-м ей было присвоено звание отличника народного образования с нагрудным знаком. Но главную награду она видит в другом – в успехах учеников. Свой код успеха педагог определяет просто: трудиться, оставаться человеком, проявлять терпение и доброту. Валентина Владимировна считает себя счастливым человеком. И не только потому, что всю жизнь занималась любимым делом, а и потому, что частичка ее души живет в каждом из ее учащихся.

Сердце, отданное детям

Путь Лидии Ефимченко в педагогику начался далеко от Беларуси: родилась в Коми АССР, затем судьба привела ее семью в д. Ивановка. В школьные годы, чтобы получить образование, ей приходилось ходить за пять километров в соседнюю деревню. Но желание учиться было настолько сильным, что расстояние и непогода не стали помехой.

После школы она поступила в столичный вуз. Поначалу боялась большого города, но справилась со всеми трудностями. По распределению отработала шесть лет в Могилевской области, там создала семью. Позже приняли решение переехать в Потаповку. Это судьбоносное решение связало Лидию Ивановну с Будакошелевщиной на долгие годы.

В местной школе она преподавала немецкий язык, ее главным правилом всегда было работать на сто процентов. Педагог не просто давала знания, а старалась подобрать подход к каждому ученику: давала задания по способностям, чтобы ребенок не потерял веру в себя и стремление к знниям. Код успеха Лидия Ивановна определяет через любовь к детям, отличное знание своего предмета и умение научить.

Главное – быть на своем месте

Третьей участницей проекта стала Татьяна Кириленко – женщина-руководитель, для которой профессионализм неразрывно связан с умением вести за собой команду. Росла она в большой и дружной семье, где с детства видела пример честного труда своих родителей. Получила высшее образование в столице, однако решила вернуться в родную Потаповку – городская суета так и не смогла заменить ей тишину родных просторов.

Ее трудовой путь Татьяны Николаевны складывался по-разному: работала швеей, в детском саду, пока в 1990 году не пришла в местное отделение почтовой связи. Начинала с простого почтальона, а сегодня за ее плечами более 15 лет руководства этим отделением. В текущем году Татьяна Кириленко вышла на заслуженный отдых, но продолжает работать. Причина проста: она не мыслит себя без своего коллектива и людей, живущих рядом.

Главная гордость и опора Татьяны Николаевны – это ее семья. Вместе с мужем они воспитали троих замечательных детей, двое из которых уже создали свои семьи. Сегодня ее жизнь расцвела новыми красками – у нее подрастают пятеро внуков. Зимой она вяжет им теплые носочки и тапочки, вкладывая в каждую петельку всю свою душу, а летом ее сердце отдыхает в саду среди любимых цветов.

Свой код успеха Татьяна Кириленко видит в умении подходить к своему делу честно, открыто и с душой. Для нее важно всегда выслушать, помочь и посоветовать, будь то коллега по работе или близкий человек. И в этой простой человечности заключается ее главный секрет.

Слово, которое лечит и вдохновляет

Завершила встречу история уроженки Орши Анны Казакевич – поэтессы, творческой личности и активной участницы многих конкурсов. Окончив школу, она поступила в Гомельский политехнический колледж, однако ее профессиональный путь всегда был связан с культурой: сначала занимала должность заведующей Потаповским сельским клубом, а с 2024-го работает в сельской библиотеке.

Анна Дмитриевна не просто хранитель книг – она сама творит: участвует в районных и областных конкурсах, готовит номера ко Дню деревни. А в будущем году планирует издать свою первую книгу стихотворений и очень надеется, что она найдет своего читателя.

На встрече Анна Казакевич прочитала свои стихи, посвященные Беларуси и простым человеческим ценностям – о том, что нужно чаще улыбаться, дарить тепло и жить без сожалений. А на вопрос, был ли в ее жизни пример женщины, которая помогла поверить в себя, ответила: «Это моя мама и тетя, которые вдохновляют меня каждый день».

Завершилась встреча торжественным награждением. Владимир Ковалев вручил участницам дипломы и памятные подарки от спонсоров мероприятия: РО ОО «БРСМ», районного РОО «Патриоты Беларуси» и депутатского корпуса Потаповского сельского Совета.

«Я еще раз убедился, что основной код успеха женщины – это любовь. К семье, к работе, к искусству. Однако еще должен быть внутренний стержень, – отметил Владимир Владимирович. – Чтобы добиться успеха, нужно не бояться препятствий и неудач, набираться опыта и идти вперед к своей цели. Именно такие женщины приняли участие в этом мероприятии».

Председатель Потаповского сельисполкома Иван Малашкин, поблагодарив участниц за талант и труд, передал эстафету проекта Николаевскому сельсовету.

Елизавета МАЛАЯ

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