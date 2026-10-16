Стали известны даты проведения централизованного экзамена и централизованного тестирования, сообщает БЕЛТА.

Так, ЦЭ и ЦТ по обществоведению, математике, биологии, иностранному языку, химии, физике, географии, истории Беларуси в контексте всемирной истории пройдут 27 мая. ЦЭ и ЦТ по государственным языкам состоятся 31 мая. Централизованное тестирование по математике, биологии, иностранному языку и географии абитуриенты напишут 4 июня. ЦТ по обществоведению, химии, физике, истории Беларуси в контексте всемирной истории пройдет 7 июня.

Зарегистрироваться на ЦТ нужно будет с 9 по 22 апреля, на резервные дни — с 8 по 11 июня. Резервными днями проведения централизованных испытаний определены 19 июня (ЦТ), 21 июня (ЦТ и ЦЭ), 23 июня (ЦТ и ЦЭ). Абитуриентов примут 40 пунктов регистрации и проведения ЦТ.