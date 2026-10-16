«Молодежь за безопасность» – яркая профилактическая акция, в рамках которой спасатели знакомят молодежь с деятельностью Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных.

В Уваровичском центре детского творчества прошло торжественное мероприятие, посвященное 25-летию Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных.

Праздник состоялся в рамках профилактической акции «Молодежь за безопасность». Спасатели рассказали ребятам о деятельности организации и подготовили для них насыщенную программу: викторины, игры, музыкальные номера и флэш-моб. Мероприятие прошло весело и позитивно, подарив участникам море улыбок и хорошее настроение.

Наиболее отличившихся членов БМООСП наградили благодарностями от имени начальника отдела и вручили им подарки.

Не остались без внимания и другие участники: самые активные получили призы и сладкие угощения из рук заместителя начальника Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

Еще одним из интересных мероприятий стала интеллектуальная игра «Брейн-ринг», прошедшая среди учащихся Пенчинской средней школы.

Команды школьников с азартом отвечали на вопросы, охватывающие различные аспекты безопасности. Интеллектуальная борьба была напряженной, ребята проявили не только знания, но и командный дух. Победители были награждены дипломами и призами от районного отдела по ЧС, что стало для них дополнительной мотивацией к дальнейшему изучению темы безопасности.

Такие соревнования не только способствуют популяризации движения спасателей-пожарных, но и помогают закрепить знания в области пожарной безопасности, безопасности жизнедеятельности и истории службы спасения.

По информации Буда-Кошелевского РОЧС