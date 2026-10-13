Работники Буда-Кошелевского РОЧС в рамках акции «Молодежь за безопасность» провели спортивное соревнование для учащихся и активистов Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных.

Мероприятие прошло на базе Николаевской школы. Ребята разделились на две команды и проверили себя на ловкость, скорость и умение действовать сообща. Они соревновались в надевании боевой одежды, боевом развертывании, перетягивали пожарный рукав, бросали на меткость конец Александрова и спасательный круг.

Участникам пригодились не только эрудиция и знания основ безопасности жизнедеятельности, но и хорошая физическая подготовка. Теперь точно никто из них не растеряется в случае какой-либо чрезвычайной ситуации. Школьники справились со всеми заданиями, а заодно узнали много нового и полезного.

Стоит отметить, что такие мероприятия помогают ребятам ближе ознакомиться с работой спасателей, развивают командный дух и интерес к активному и безопасному досугу.

По информации Буда-Кошелевского РОЧС