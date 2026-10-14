Кто знает маму лучше всех? Конечно, ее дети. Накануне Дня матери ребята из Бушевской школы поделились с корреспондентом «Авангарда» трогательными высказываниями о самом родном человеке.

Лена АЛЕКСЕЕНКО, 10 лет:

– Мама обладает редким сочетанием доброты, ума и красоты. Она мой надежный наставник и советчик, всегда поможет с учебой и подбодрит добрым словом в трудную минуту. А наши совместные беседы с мамой – самые ценные моменты для меня.

Богдан САЯНКОВ, 7 лет:

– Моя мама – лучшая! Она не только очень красивая, но и самый понимающий человек, который всегда поддержит и подскажет, как поступить. А еще у нас есть классная традиция – в свободное время мы вместе играем в футбол.

Полина ЯКИМЕНКО, 7 лет:

– Самый удивительный для меня человек – это моя мама: красивая, добрая и очень отзывчивая, всегда готова выслушать и понять. А еще мама очень трудолюбивая. Мы обожаем проводить время вместе: гулять по улицам, играть в настольные игры.

Ксюша БАЙКОВА, 13 лет:

– Мамуля – мое вдохновение! В ней сочетаются мудрость, доброта и редкая красота. Наши прогулки и душевные вечера на кухне за чашкой чая – мое любимое время. Мама для меня – самый близкий человек и верный друг. Люблю ее безмерно!

Анастасия ЛОСЕВА, фото автора