За минувшие сутки милиция зарегистрировала 30 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, были заблокированы платежи по 338 иностранным реквизитам, которые использовали мошенники Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.

За сутки в милицию поступило более 300 сообщений о звонках телефонных аферистов. Благодаря оперативной работе правоохранителей и бдительности граждан большинство преступлений удалось предотвратить.

Отдел организации обработки мошеннических операций МВД инициировал блокировку двух фишинговых интернет-ресурсов. Кроме того, приостановлены расходные операции по 158 счетам. Оперативники также задержали двух курьеров, работавших в интересах аферистов. У них изъяли более 60 тыс. руб.

По данным МВД, чаще всего злоумышленники используют телефонные звонки от имени должностных лиц. Также распространены мошенничества при покупке товаров в интернете и хищения с использованием социальных сетей.

В милиции напоминают: предложения быстрого заработка и товары по подозрительно низким ценам могут обернуться потерей денег. Если вам звонят предполагаемые мошенники, следует немедленно прекратить разговор и сообщить о случившемся в милицию по номеру 102.