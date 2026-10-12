Изначально в области планировалось возвести 160 профилакториев для телят, к плану добавили еще 12 объектов. На сегодня построено уже 165. На семи телятниках работы в завершающий стадии.

«Профилактории необходимо ввести до конца октября», — обозначил срок Иван Крупко.

Губернатор поставил задачу завершить сев озимых за несколько дней. Культуры посеяны на площади 242 тысячи гектаров, осталось 5 тысяч гектаров.

Районам поручено ускорить уборку кукурузы на силос. Еще в числе важных задач АПК в октябре уборка трав, соломы с полей, кукурузы на зерно с плющением, сои, подсолнечника, льна. А также подъем зяби.

«Качественное и своевременное проведение осенних полевых работ закладывает основу для урожая следующего года», — акцентировал председатель облисполкома.



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