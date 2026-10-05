В области полным ходом идет возведение траншей для хранения кормов. Из 100 объектов, запланированных к сдаче в этом году, сданы 58. Еще 155 траншей будет построено на Гомельщине в следующем году. По этому направлению глава региона потребовал нарастить темпы и ускорить работы.

Животноводческая отрасль готовится к зимне-стойловому периоду. В Мозырском, Наровлянском, Чечерском районах подготовка полностью завершена. Еще в девяти районах она на завершающей стадии. Остальным необходимо усилиться.

«Важно задействовать на местах все ресурсы и трудовые резервы, но сдать объекты в срок — это должны понимать в каждом районе», — подчеркнул председатель облисполкома.

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