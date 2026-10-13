В Гомельской области при проведении 15 октября комплексной проверки автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны с включением электросирен в 11.00 будет дополнительно осуществляться тестирование современной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях с применением технологии Cell Broadcast. Просим граждан сохранять спокойствие. Предпринимать никаких специальных действий не требуется.

Справочно: Cell Broadcast – технология мгновенной передачи сообщений на мобильные телефоны. В отличие от обычных SMS такие уведомления приходят практически мгновенно (до 20 секунд) и позволяют охватить всех абонентов в конкретной зоне.

Система имеет три уровня приоритета:

тестовые оповещения – обычные регулярные проверки. На экране появится пометка «Тест»;

– обычные регулярные проверки. На экране появится пометка «Тест»; предупреждение о ЧС – уведомление об опасных погодных явлениях, рисках техногенных аварий. Телефон будет вибрировать и издавать громкий сигнал, даже если включен беззвучный режим. Текст будет продублирован голосовым сообщением;

– уведомление об опасных погодных явлениях, рисках техногенных аварий. Телефон будет вибрировать и издавать громкий сигнал, даже если включен беззвучный режим. Текст будет продублирован голосовым сообщением; национальное оповещение – высший уровень тревоги (критические ситуации). В отличие от двух вышеперечисленных типов эти сообщения невозможно заблокировать или отключить в настройках телефона.

Зачем нужна проверка

В ходе апробации будет проверена работа сценариев автоматического запуска оповещения в заданное время. Жители и гости Гомельской области получат сообщение: «МЧС предупреждает: проводится проверка мобильного оповещения». Специалисты МЧС изучат результаты доставки сообщений через опросы населения. Это поможет отладить алгоритмы и убедиться, что в случае реальной угрозы каждый житель получит жизненно важную информацию вовремя.

МЧС напоминает: проведение проверок – залог надежной работы системы в критический момент. Просим жителей региона с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.

gomel.mchs.gov.by