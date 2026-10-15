Комитет государственного контроля Гомельской области изучает доступность предоставляемых РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» и его филиалами услуг по технической инвентаризации и проверке характеристик объектов недвижимости, обоснованность цен (тарифов) на них.

В этих целях 19 октября по телефонам 8 (0232) 21-03-20, 23-83-88 в областном КГК будет проводиться горячая линия.

Граждане и юридические лица с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 могут сообщить об имеющихся нареканиях на качество и сроки выполнения процедур по технической инвентаризации и проверке характеристик объектов недвижимости, доступность и обоснованность установленных цен (тарифов) на такие услуги, наличии фактов истребования излишних документов, а также иных негативных факторах и проблемах по данному вопросу.

Поступившая информация будет изучена специалистами и, при необходимости, Комитетом будут приняты соответствующие меры реагирования.

Первый заместитель председателя Комитета А.С. Прикота