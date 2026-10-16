На портале «Е-Паслуга» доступна к заказу новая электронная услуга «Передача информации о транспортных средствах, имеющих отметку о прохождении техосмотра», сообщили БЕЛТА в Национальном центре электронных услуг.



Код услуги — 3.104.01. Услуга оказывается республиканскому унитарному сервисному предприятию «Белтехосмотр» в автоматическом режиме по технологии «система — система» и предназначена для передачи в Республиканскую систему мониторинга общественной безопасности сведений о транспортных средствах, прошедших государственный технический осмотр.