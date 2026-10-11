Магнитная буря, зафиксированная на Земле вечером в субботу, достигла уровня G3, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G3, означающего «сильно» по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что магнитная буря уровня G2, вызванная приходом к Земле облака солнечной плазмы, ожидается 9 октября после 18:00 по московскому времени. Кроме того, специалисты отмечали, что 11 октября также возможна магнитная буря.