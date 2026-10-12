13 октября Церковь чтит святителя Михаила. Также верующие вспоминают священномученика Григория. Этот день именовали Михайловым или Григорьевым. В старину было принято избавляться от старой постели, отказываться от подарков и сжигать летнюю обувь. Расскажем, что еще можно, а что нельзя делать в этот день, чтобы избежать неприятностей.

Что нельзя делать

Считалось, что в этот день отправляться в путь опасно – можно потерять имущество или даже жизнь. Предки предпочитали держаться ближе к дому.

Начатые в этот день работы, по приметам, обречены на неудачу и не принесут желаемого результата.

Ходить в грязной или рваной одежде, даже для домашних дел, запрещалось. Считалось, что это может навлечь болезнь.

Дары от незнакомцев могли таить в себе порчу. То же касалось и найденных на улице ценностей – их не следовало поднимать.

Посторонние могли принести с собой в дом беду. Для защиты от недобрых гостей использовали связки лука и чеснока у входа, а под порог прятали веточку чертополоха.

В этот день не стоит ложиться спать на старой постели, особенно супругам. Мало того, что их замучает бессонница, так еще и в отношениях произойдет разлад.

Что можно делать

Главной традицией для молодых женщин было обновление постельного белья. Для супругов смена постели символизировала обновление отношений. Существовало поверье, что новая солома в матрасе поможет женщине забеременеть.

Любая работа в этот день была почетна. Чем раньше вставал человек и приступал к делам, тем большего успеха он мог достичь.

Для привлечения достатка проводился особый ритуал: старый кошелек набивали соломой и сжигали, затем приобретали новый, предпочитая красный или коричневый. Считалось, что это избавляет от финансовых неудач.

В этот день благоприятно было проводить уборку, стирку, пересаживать комнатные растения, ходить в баню и пополнять запасы продовольствия. Удачными считались и небольшие покупки, особенно посуды и текстиля.

Приметы о погоде

Если в Михайлов день выпадет первый снег, значит, быстро растает. Наступления настоящей зимы придется ждать еще долго, да и декабрь будет достаточно теплым и бесснежным.

Сильный ветер с самого утра предвещает ненастье. Погода испортится, а солнце не выглянет из-за облаков еще несколько дней.

Дожди 13 октября — к снежной зиме. Туман — к потеплению.

Подготовила Екатерина Зайкова