14 октября православные отмечают один из важнейших религиозных праздников в году – Покров Пресвятой Богородицы. С этой датой связано немало религиозных правил и народных примет. Расскажем, что можно, а что нельзя делать в этот день в соответствии с рекомендациями церковных деятелей и суевериями наших предков.
Что нельзя делать
- Уборка, стирка, ремонт, строительство и прочие дела, требующие значительных усилий, необходимо перенести на другое время.
- Не следует употреблять ненормативную лексику, спорить, хвастаться и сплетничать.
- Нужно постараться наладить отношения с окружающими людьми, простить обидчиков, поддержать нуждающихся. Будьте терпеливы и милосердны, избегайте лжи и пустых обещаний.
- Ссоры и обман в этот день считаются особенно тяжкими грехами, которые могут привести к потере друзей и личным несчастьям.
- Не стоит жаловаться на судьбу и думать о плохом.
- В этот день нельзя объедаться и злоупотреблять крепкими напитками, так как из-за этого бессонница замучает.
- Холостым парням мудрецы не советовали плевать себе под ноги, а нарушившим запрет сулили прыщи по всему лицу. Девушек на выданье в старину предостерегали от поедания семечек по этой же причине.
- Если верите в приметы, не отказывайте визитерам. Гостей следует радушно встретить, угостить и провести. А для защиты от сглаза после ухода посетителей рекомендовали помыть входную дверь водой с четверговой солью.
Что можно делать
- Покров Пресвятой Богородицы православные традиционно проводят в молитвах. Они благодарят ее за помощь и просят защитить от болезней и прочих напастей. Незамужние девушки с давних пор обращаются к деве Марии, чтобы она сопроводила их на пути к семейному счастью.
- Народные приметы разрешают готовить 14 октября. Обязательным кушаньем на Покров считали блины − символ благополучия и достатка.
- Считалось добрым делом поделиться едой с сиротами, подать милостыню нищим, приютить путника или навестить одиноких стариков.
Приметы о погоде
- Ясная погода на Покров, согласно наблюдениям наших пращуров, обещает позднюю зиму.
- Если 14 октября идет дождь, следующий сезон обойдется без сильных морозов.
- Северный ветер в этот день предупреждает о холодном и бесснежном декабре.
- Если в этот праздник ляжет снег, то снегопада также стоит ждать на Рождество.
Подготовила Екатерина Зайкова