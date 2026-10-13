14 октября православные отмечают один из важнейших религиозных праздников в году – Покров Пресвятой Богородицы. С этой датой связано немало религиозных правил и народных примет. Расскажем, что можно, а что нельзя делать в этот день в соответствии с рекомендациями церковных деятелей и суевериями наших предков.

Что нельзя делать

Уборка, стирка, ремонт, строительство и прочие дела, требующие значительных усилий, необходимо перенести на другое время.

Не следует употреблять ненормативную лексику, спорить, хвастаться и сплетничать.

Нужно постараться наладить отношения с окружающими людьми, простить обидчиков, поддержать нуждающихся. Будьте терпеливы и милосердны, избегайте лжи и пустых обещаний.

Ссоры и обман в этот день считаются особенно тяжкими грехами, которые могут привести к потере друзей и личным несчастьям.

Не стоит жаловаться на судьбу и думать о плохом.

В этот день нельзя объедаться и злоупотреблять крепкими напитками, так как из-за этого бессонница замучает.

Холостым парням мудрецы не советовали плевать себе под ноги, а нарушившим запрет сулили прыщи по всему лицу. Девушек на выданье в старину предостерегали от поедания семечек по этой же причине.

Если верите в приметы, не отказывайте визитерам. Гостей следует радушно встретить, угостить и провести. А для защиты от сглаза после ухода посетителей рекомендовали помыть входную дверь водой с четверговой солью.

Что можно делать

Покров Пресвятой Богородицы православные традиционно проводят в молитвах. Они благодарят ее за помощь и просят защитить от болезней и прочих напастей. Незамужние девушки с давних пор обращаются к деве Марии, чтобы она сопроводила их на пути к семейному счастью.

Народные приметы разрешают готовить 14 октября. Обязательным кушаньем на Покров считали блины − символ благополучия и достатка.

Считалось добрым делом поделиться едой с сиротами, подать милостыню нищим, приютить путника или навестить одиноких стариков.

Приметы о погоде

Ясная погода на Покров, согласно наблюдениям наших пращуров, обещает позднюю зиму.

Если 14 октября идет дождь, следующий сезон обойдется без сильных морозов.

Северный ветер в этот день предупреждает о холодном и бесснежном декабре.

Если в этот праздник ляжет снег, то снегопада также стоит ждать на Рождество.

Подготовила Екатерина Зайкова