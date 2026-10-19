В народном календаре 20 октября знаменуется как Сергей Зимний, время, когда верующие чтят память преподобного Сергия Печерского и святого Сергия Вологодского. Этот день был наполнен особыми обрядами, направленными на защиту дома от бед, привлечение благополучия и укрепление отношений.

Что нельзя делать

Не принято было говорить о своих доходах, делиться планами и пускать в дом малознакомых людей. Любые неприятные слова или действия встречали с улыбкой, чтобы не привлекать негатив.

Особую бдительность проявляли к найденным на улице деньгам или украшениям. Поднимать такие предметы запрещалось, так как считалось, что они могут быть «подкладом» для порчи. Даже принимать подарки от малознакомых людей было рискованно.

В этот день избегали работы с мукой. Выпечка хлеба или блинов считалась приглашением к финансовым трудностям. Небрежное обращение с деньгами также могло привести к бедности.

Дата не годится для дальних поездок. На Сергея Зимнего ночи становились еще холоднее, а путник, оказавшийся в чужом краю, может замерзнуть и тяжко захворать или даже сгинуть.

20 октября было не принято сетовать на судьбу. Считалось, что таким образом можно привлечь в жизнь новые неприятности.

Не стоит грустить и вспоминать о плохом, иначе весь следующий год придется тосковать и печалиться.

Лучше не приобретать обувь. Она долго не прослужит.

Не следует стричь волосы и ногти, чтобы жизнь свою не укоротить. Посещение бани также нужно отложить.

Что можно делать

В старину бытовало мнение, что в этот день нужно надеть хотя бы одну новую вещь. Женщины, как правило, покрывали голову недавно купленным платком. Они верили, что так смогут обрести семейное счастье.

На Сергея Зимнего можно помириться со старым другом. Извинитесь перед теми, кого обидели, и простите тех, кто был с вами груб.

Чтобы не страдать от бессонницы, наши предки умывались перед сном водой с каплей молока.

От беспокойного сна, по мнению мудрецов далекого прошлого, помогало не только умывание водой с молоком, но и обмен подушками с кем-то из родных. В ночь с 20 на 21 октября можно попробовать этот способ и оценить его эффективность.

Приметы о погоде

Солнечный день на Сергея Зимнего обещает, что тепло продержится еще три недели. Но если к вечеру пойдет дождь, в начале ноября ударят морозы.

Туманное утро 20 октября называли в старину предвестником потепления.

Сильный ветер в этот день может предупреждать о лютой зиме.

Если идет снег, то теплых дней в октябре уже не будет.

Подготовила Екатерина Зайкова