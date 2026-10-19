В народном календаре 20 октября знаменуется как Сергей Зимний, время, когда верующие чтят память преподобного Сергия Печерского и святого Сергия Вологодского. Этот день был наполнен особыми обрядами, направленными на защиту дома от бед, привлечение благополучия и укрепление отношений.
Что нельзя делать
- Не принято было говорить о своих доходах, делиться планами и пускать в дом малознакомых людей. Любые неприятные слова или действия встречали с улыбкой, чтобы не привлекать негатив.
- Особую бдительность проявляли к найденным на улице деньгам или украшениям. Поднимать такие предметы запрещалось, так как считалось, что они могут быть «подкладом» для порчи. Даже принимать подарки от малознакомых людей было рискованно.
- В этот день избегали работы с мукой. Выпечка хлеба или блинов считалась приглашением к финансовым трудностям. Небрежное обращение с деньгами также могло привести к бедности.
- Дата не годится для дальних поездок. На Сергея Зимнего ночи становились еще холоднее, а путник, оказавшийся в чужом краю, может замерзнуть и тяжко захворать или даже сгинуть.
- 20 октября было не принято сетовать на судьбу. Считалось, что таким образом можно привлечь в жизнь новые неприятности.
- Не стоит грустить и вспоминать о плохом, иначе весь следующий год придется тосковать и печалиться.
- Лучше не приобретать обувь. Она долго не прослужит.
- Не следует стричь волосы и ногти, чтобы жизнь свою не укоротить. Посещение бани также нужно отложить.
Что можно делать
- В старину бытовало мнение, что в этот день нужно надеть хотя бы одну новую вещь. Женщины, как правило, покрывали голову недавно купленным платком. Они верили, что так смогут обрести семейное счастье.
- На Сергея Зимнего можно помириться со старым другом. Извинитесь перед теми, кого обидели, и простите тех, кто был с вами груб.
- Чтобы не страдать от бессонницы, наши предки умывались перед сном водой с каплей молока.
- От беспокойного сна, по мнению мудрецов далекого прошлого, помогало не только умывание водой с молоком, но и обмен подушками с кем-то из родных. В ночь с 20 на 21 октября можно попробовать этот способ и оценить его эффективность.
Приметы о погоде
- Солнечный день на Сергея Зимнего обещает, что тепло продержится еще три недели. Но если к вечеру пойдет дождь, в начале ноября ударят морозы.
- Туманное утро 20 октября называли в старину предвестником потепления.
- Сильный ветер в этот день может предупреждать о лютой зиме.
- Если идет снег, то теплых дней в октябре уже не будет.
Подготовила Екатерина Зайкова