Председатель облисполкома Иван Крупко отметил, что уборочная кампания в 2026 году прошла организованно, полученные результаты достойны. Лидером по намолоту среди районов стал Речицкий район. По урожайности среди хозяйств — «Туровщина», «Отор», «Агрофирма имени Лебедева», «Белоруснефть-Особино», «Антоновка-Агро».

«493 экипажа комбайнеров и 350 водителей преодолели тысячный рубеж по намолоту и отвозке зерна. Значительный вклад внесла молодая смена: 41 молодежный экипаж и 47 молодых водителей. А также женщины — 17 экипажей с участием женщин и две женщины-водителя», — подчеркнул губернатор.

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