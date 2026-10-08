В общении с журналистами накануне областных Дожинок председатель облисполкома Иван Крупко отметил, что в последние годы наш регион уверенно намалачивает более миллиона тонн зерна колосовых и маслосемян рапса.

«Благодаря зерну кукурузы планируем подойти к прошлогоднему валовому сбору. В последние два года область не только полностью обеспечила отрасль животноводства собственным зерном, но и создала переходящий запас на следующий год», – подчеркнул глава региона.

Отличный результат достигнут в уборке рапса. Валовой сбор маслосемян показал уверенный рост, а урожайность на лучших участках побила рекорды прошлых лет. В целом получено 144,4 тысячи тонн маслосемян рапса, что в два раза выше прошлогоднего объема.

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