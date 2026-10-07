Такое напутствие дали молодым специалистам, которые в этом году пополнили трудовые коллективы сельхозпредприятий, на встрече с руководством района.

Свой первый трудовой год в СУП «Андреевка», КСУП «Губичи», филиале ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» начинают экономисты, бухгалтеры, агрономы, ветеринарные фельдшеры, инженеры, слесари и трактористы-машинисты. И для них это время первого профессионального опыта, новых знакомств и адаптации в коллективе.



Открывая мероприятие, председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай подчеркнул, что именно с молодыми кадрами связано будущее района и первая встреча традиционно проходит с аграриями, ведь сельское хозяйство – одна из ключевых отраслей экономики. Как отметил Сергей Анатольевич, для плодотворного труда вчерашних выпускников в Беларуси созданы все условия: предусмотрены денежная помощь, стимулирующие выплаты, льготные кредиты, первоочередное право на предоставление арендного жилья и трудовые гарантии.

Разговор продолжился в формате открытого диалога. Молодые специалисты делились первыми впечатлениями о работе, рассказывали о том, как проходит адаптация в коллективах, говорили об условиях труда и проживания, планах на будущее.

Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко, в свою очередь, призвала молодежь быть законопослушной и ответственно относиться к своим трудовым обязанностям. Она напомнила о важности критического отношения к информации из недостоверных источников и предостерегла от подписок на экстремистские каналы и группы в соцсетях. Также рекомендовала молодым специалистам активнее участвовать в общественной и культурной жизни района и не оставаться в стороне от того, чем живет Будакошелевщина.

О мерах финансовой поддержки рассказала главный специалист отдела ипотечного и льготного кредитования ГОУ №300 ОАО «АСБ Беларусбанк» Валентина Михальцова. Особое внимание она уделила льготному кредиту на приобретение потребительских товаров белорусского производства в соответствии с Указом Президента №631. Такой кредит предоставляется по ставке 25% от ставки рефинансирования, максимальная сумма – до 30 базовых величин, срок кредитования – до 5 лет. Важное условие – обязательная отработка установленного срока.

Председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова подробнее остановилась на социальных гарантиях и выплатах, которые положены молодым специалистам, обозначив, что при приеме на работу по распределению испытательный срок не устанавливается, а перед началом работы предусмотрен дополнительный отдых. Предусмотрены и денежные выплаты, такие как подъемные в размере месячной стипендии, а также пособие в связи с переездом, если специалист направлен на работу не по месту постоянного жительства. Кроме того, молодые кадры имеют первоочередное право на получение арендного жилья.



Директор ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» Федор Свердликов и директор филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» Сергей Дрозд поделились с молодежью опытом, рассказав о начале своего профессионального пути, о том, с какими трудностями пришлось столкнуться и как они преодолевались. Руководители дали напутствия: не бояться трудностей, учиться у старших, перенимать опыт и любить свое дело.

В ходе мероприятия первый секретарь РК ОО «БРСМ» Марина Габис проинформировала о деятельности молодежного движения и о том, какие проекты и акции реализуются в районе, почему стоит быть частью общественной жизни и как БРСМ помогает молодым людям раскрыть свой потенциал. Тему дополнила главный специалист райсовета Вероника Ацаева, акцентировав внимание на деятельности Молодежного совета при районном Совете депутатов. Она отметила, что в его состав входят активные и инициативные молодые люди, которые хотят проявить себя. Члены совета представляют район на областном и республиканском уровнях. Кроме того, Вероника Александровна пригласила молодежь участвовать в конкурсе гражданских инициатив, который проводится при поддержке Гомельского областного Совета депутатов.

Встречу продолжили блиц-опросы, викторина на знание сельскохозяйственных профессий, упражнение «Ожидание/реальность». Завершилась она вручением билетов во взрослую трудовую жизнь и памятных сувениров от райнного Совета депутатов, РО ОО «БРСМ», ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» и районной профсоюзной организации работников АПК. Самые активные участники получили сертификаты на электронную версию газеты «Авангард» на 1-й квартал 2027 года.

Елизавета Малая

Фото автора