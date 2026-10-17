В системе мер, направленных на поддержку семей с детьми на государственном уровне (пособий, семейного капитала, адресной помощи, содействия в решении жилищного вопроса), помощь в уходе за детьми – реальная поддержка для родителей. В Беларуси за первое полугодие услугами няни воспользовались уже более 2 тыс. семей.

Для жительницы Потаповки Татьяны Даниловой и ее супруга Никиты новость о том, что они станут родителями сразу двух малышей, – и двойная радость, и двойная тревога: как справиться с воспитанием дочерей, особенно на первых порах. Но еще в период беременности будущей маме подсказали, что молодая семья может воспользоваться услугами социальной няни. Двойняшки Алиса и Василиса родились в январе текущего года, и уже с марта Марина Федорина приступила к работе.

Марина Сергеевна живет по соседству, являясь мамой двух дочерей, имеет солидный опыт в воспитании маленьких принцесс. Поэтому предложение Татьяны стать няней для ее малышек приняла сразу. В соответствии с должностными обязанностями она должна помогать молодой маме по 4 часа в день, но для нее это время условно: Марина Сергеевна готова прийти по первому зову.

Что входит в обязанности няни: помощь маме в приготовлении еды для детей и кормлении, переодевании, проведении гигиенических процедур и физических упражнений. Поиграть с малышками, сходить с ними на прогулку, уложить спать, сопроводить в медучреждение – и все с улыбкой и ласковым словом. По-другому, считает Марина Федорина, она не умеет. Неслучайно Алиса и Василиса, увидев знакомое лицо, улыбаются и с радостью тянут к ней ручки: ведь сердце ребенка не обманешь.

То, что далеко не каждая женщина может работать няней, подтверждают и специалисты ТЦСОН. Без таких человеческих и деловых качеств, как доброта, терпение, ответственность, находчивость, уверенность в себе, идти в эту профессию не имеет смысла.

Для молодой семьи Даниловых услуга няни – бесплатная. И детское питание двойняшкам также положено бесплатное, замечает Татьяна, а это хорошее подспорье в семейном бюджете.

В районе помощью в уходе за детьми воспользовались уже 4 семьи. Получить услугу социальной няни просто. Для этого следует обратиться в ТЦСОН по месту жительства или прописки и предоставить необходимые документы. Услуги почасового ухода за детьми территориальный центр оказывает бесплатно для следующих категорий: семьям с ребенком-инвалидом (до 20 часов в неделю до достижения им возраста 18 лет), семьям с двумя и более детьми-инвалидами (до 40 часов в неделю до достижения детьми возраста 18 лет), семьям, воспитывающим двойню (до 20 часов в неделю до достижения детьми возраста 3 лет), семьям, воспитывающим тройню и более детей (до 40 часов в неделю до достижения детьми возраста 3 лет), семьям, в которых оба родителя – мать (мачеха), отец (отчим) либо родитель в неполной семье – являются инвалидами I или II группы (до 20 часов в неделю до достижения ребенком (детьми) возраста 6 лет). На все интересующие вопросы ответят специалисты ТЦСОН по тел. 7-67-10.

Услуга социальной няни – не просто временная помощь родителям, это добрые и ласковые руки и профессиональный подход.

Наталья ЛОГУНОВА

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