В преддверии Дня отца корреспондент «Авангарда» поинтересовалась у ребят из Коммунаровской школы, что они знают о своих папах? Ответы были самыми разными, но в каждом из них звучали нотки гордости и любви.

– Папа, какой он?

Варвара ТОРГОНСКАЯ, 16 лет:

– Для меня он, в первую очередь, любящий и заботливый отец. Он в меру добрый, справедливый и ответственный человек. А как директор школы, умеет найти верное решение и никогда не повышает голос. Я очень сильно его люблю.

– Если бы папа был сказочным героем, кто бы это был?

Дарья НЕВЕЙКОВА, 16 лет:

– Он похож на отца Грю из мультфильма «Гадкий я». С виду кажется строгим, но мы-то с братом и сестрой знаем, что за этой суровой маской прячется самый добрый, самый понимающий и любящий папа на свете.

– Что папа делает лучше всех?

Кирилл КАШКОВ, 10 лет:

– Готовит. Самое любимое блюдо в папином исполнении, которое я могу есть хоть каждый день, – макароны по-флотски. Казалось бы, что их готовить? Но у папы они получаются какими-то особенными. А еще его фирменный омлет просто тает во рту.

– Какой совет папы тебе наиболее запомнился?

София АЛЕСИЧ, 10 лет:

– В школе занимаюсь спортивным ориентированием: здесь сочетается физическая выносливость с интеллектуальными задачами. И вот папа дал мне ценный совет: «Спортом занимайся, а про учебу не забывай». Папа, ты у меня самый лучший!

– Твой папа любит сладости?

Мелания КАБАЕВА, 9 лет:

– Да. Мой папа, как и я, любит сладости: печенье, шоколадные конфеты, карамель. Он очень добрый, смелый и внимательный. Поздравляю его с Днем отца и желаю ему быть здоровым и счастливым!

Папы… Они такие разные. Их голоса звучат требовательно: «Портфель собрала? Тетрадки положила?» В эти минуты они кажутся самыми суровыми на свете. Порой мы даже обижаемся на эту строгость. А вот вечером, как только повернулся в замке ключ, с порога доносится уставшее, но такое родное: «Я дома!» Мы бежим, встречаем и смотрим, что же папа нам принес. Не проходит и часа, как у него берутся новые силы, чтобы построить шалаш из одеял, поиграть в настольную игру или просто поговорить по душам.

Спасибо вам, дорогие папы, за строгость, которая делает нас собранными, за шалаши из одеял, делающие нас самыми счастливыми. За то, что вы находите в себе силы быть не просто родителями, а лучшими друзьями и главными волшебниками нашего детства.

Инна КОСТЯНКО

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