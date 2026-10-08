Постановление Правительства от 3 октября 2026 г. №499

Предусматривается перенос рабочего дня с понедельника 10 мая на субботу 8 мая.

Днями отдыха будут: 9 мая (воскресенье, День Победы), 10 мая (понедельник) и 11 мая (вторник, Радуница) — 3 дня

При этом организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право осуществить перенос рабочего дня (8 мая) на иной выходной день, приходящийся на субботу.

Нерабочими днями в 2027 году являются:

▪️1 и 2 января – Новый год;

▪️7 января – Рождество Христово (православное Рождество);

▪️ 8 марта – День женщин;

▪️ 1 мая – Праздник труда;

▪️ 9 мая – День Победы;

▪️ 11 мая – Радуница по календарю православной конфессии;

▪️ 3 июля – День Независимости Республики Беларусь (День Республики);

▪️ 7 ноября – День Октябрьской революции;

▪️ 25 декабря – Рождество Христово (католическое Рождество).

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь