В рамках ЕДИ председатель Гомельской областной организации белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности Виталий Еременко обсудил с работниками предприятия важность для белорусов традиционных семейных ценностей – семьи, общества, государства.

Виталий Александрович обозначил, что наряду с сильной экономикой, наличием природных ресурсов, высоким уровнем образования и развитием цифровых технологий не менее важным является сохранение и приумножение традиционных семейных ценностей. Защита традиционной семьи, противодействие размыванию и искажению семейных ценностей, особенно среди молодежи, становятся важными задачами обеспечения не только демографической, но и национальной безопасности в целом. Исключительно силами государства эти задачи не решить. Необходима активная позиция самого общества: семей, трудовых коллективов, общественных объединений, религиозных организаций.

Виталий Еременко акцентировал внимание на том, что сегодня Беларусь сталкивается с глобальными демографическими вызовами: старением населения, снижением рождаемости и изменением модели семьи. На ситуацию влияют такие факторы, как отложенное супружество, рост числа разводов и смещение приоритетов в сторону личного комфорта. В ответ на это государство реализует комплексную систему поддержки: от оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до предоставления семейного капитала, льготного кредитования жилья и бесплатного ЭКО. «Ребенок только готовится появиться на свет, а наше государство уже позаботилось о том, чтобы родители смогли достойно его родить и воспитать. На пальцах одной руки можно пересчитать страны, где уделяется такое внимание материнству и детству, как в Беларуси», – отметил он.

В ходе диалога спикер обратился к теме влияния на нашу молодежь, подрастающее поколение цифровых платформ, социальных сетей, ИИ, которые прочно вошли в нашу жизнь и стали ее неотъемлемой частью. Роль Информационной стратегии семейной политики на 2026-2030 годы, семейных традиций, признание Недели родительской любви (14–21 октября) на государственном уровне – эти темы также были предложены к обсуждению.

Говоря о значимости семьи, Виталий Еременко привел еще один неоспоримый тезис: семья – это первоисточник национальной безопасности, именно в ней формируется ответственное отношение к труду, собственности, закону и личности. Укрепляя семью, защищая ее экономические и духовные интересы, государство инвестирует в свой самый главный ресурс – в человека.

Профсоюзные лидеры, Виталий Еременко и председатель районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников АПК Валентина Ксензова, остановились на значимости первичных профсоюзных организаций на предприятиях как в целом для коллективов, так и для каждого работника в отдельности в части поддержки, защиты прав и интересов.

На встрече были разъяснены вопросы, поступившие от работников, которые касались критериев постановки семей в социально-опасное положение, а также обустройства пешеходного перехода вблизи предприятия.

Наталья Логунова

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