О пьянстве, курении и наркомании — вредных для здоровья факторах – говорилось и говорится очень много. Иногда их очень мягко называют «вредными привычками». Алкоголь и никотин нарекли «культурными» ядами. В результате вредных привычек сокращается продолжительность жизни, повышается смертность населения, рождается неполноценное потомство.

Курение — не безобидное занятие, которое можно бросить без усилий. Это настоящая наркомания, и тем более опасная, что многие не принимают всерьез. Курение — одна из вреднейших привычек. В дыме табака содержится более 30 ядовитых веществ: Никотин, углекислый газ, окись углерода, синильная кислота, аммиак, смолистые вещества, органические кислоты и другие.

Никотин — один из самых опасных ядов растительного происхождения. Птицы погибают, если к их клюву всего лишь поднести стеклянную палочку, смоченную никотином. Для человека смертельная доза никотина составляет от 50 до 100 мг, или 2-3 капли. Именно такая доза поступает ежедневно в кровь после выкуривания 20-25 сигарет (в одной сигарете содержится примерно 6-8 мг никотина, из которых 3-4 мг попадает в кровь).

Никотин способствует развитию многих аллергических заболеваний у детей, и чем меньше ребенок, тем больший вред причиняет его организму табачный дым.

Курение подростков, в первую очередь, сказывается на нервной и сердечно-сосудистой системах. В 12-15 лет они уже жалуются на одышку при физической нагрузке. У курящих людей очень часто встречаются онкологические заболевания — пищевода, желудка, гортани, почек.

Курящие подвергают опасности не только себя, но и окружающих людей. В медицине есть термин «Пассивное курение». В организме некурящих людей после пребывания в накуренном и не проветренном помещении определяется значительная концентрация никотина.

К вредным привычкам кроме курения, относиться еще более пагубная — употребление алкоголя. Проблема употребления алкоголя также очень актуальна в наши дни. Сейчас потребление спиртных напитков в мире характеризуется огромными цифрами. От этого страдает все общество, но в первую очередь под угрозу ставится подрастающее поколение: дети, подростки, молодежь, а также здоровье будущих матерей. Ведь алкоголь особенно активно влияет на несформировавшийся организм, постепенно разрушая его.

Вред алкоголя очевиден. При систематическом употреблении алкоголя развивается опасная болезнь — алкоголизм. Пьянство ‘зажигает зеленый свет’ злокачественным новообразованиям. Не исключается наличие в алкогольных напитках канцерогенных веществ. Являясь хорошим растворителем, алкоголь помогает их проникновению в организм. У злоупотребляющих алкоголем, особенно в молодом возрасте, риск развития рака полости рта в 10 раз выше, а если они еще и курят, то в 15 раз выше по сравнению с не пьющими.

Алкоголь губительно действует на клетки головного мозга (в том числе и на клетки, регулирующие деятельность половой системы) и на половые центры, расположенные в спинном мозге, ослабевает деятельность молочных желез, а в дальнейшем она может и прекратиться.

При значительном и частом попадании алкоголя в организм клетки разных органов, погибают.

Под действием алкоголя нарушается чуть ли не все физиологические процессы в организме, а это может привести к тяжелым заболеваниям. Перерождается ткань печени, почек, сердца, сосудов и др.

Алкоголь влияет также на кровеносные сосуды, несущие кровь к мозгу. Сначала они расширяются, и насыщенная алкоголем кровь бурно приливает к мозгу, вызывая резкое возбуждение нервных центров. Вот откуда чрезмерно веселое настроение и развязность пьянеющего человека.

Под влиянием спиртных напитков в коре больших полушарий головного мозга в след за усиливающемся возбуждением наступает резкое ослабление процессов торможения. Каждая новая порция спиртного все больше парализует высшие нервные центры, словно связывая их и не позволяя вмешиваться в хаотическую деятельность резко возбужденных отделов мозга.

То, что мы в быту называют опьянением в сущности есть не что иное, как острое отравление алкоголем, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Под влиянием алкоголя получают простор инстинкты, ослабляется воля и самоконтроль, и нередко люди совершают проступки и ошибки, в которых раскаиваются всю жизнь.

Наркомания — это глобальная проблема, которая с каждым новым днем поглощает все больше человеческих судеб. Эта болезнь, рушит в человеке личность, превращая его в зомби, с одной лишь потребностью — раздобыть новую порцию наркотика, с целью уйти от реальности в свой собственный мир иллюзий.

Для того чтобы стать наркоманом, достаточно всего лишь один единственный раз попробовать наркотик.

Как правило, у большинства попробовавших наркотик, через некоторое время, появляется желание еще раз погрузиться в наркотическую эйфорию. Естественно, все это постепенно начинает превращаться в замкнутый круг, выход из которого ограничен очень узкими рамками зависимости. Все начинается с, казалось бы, безобидного предложения кого-нибудь из знакомых — попробовать наркотик. Первое знакомство с наркотиком может произойти в школе, институте, дворовой компании — вот только завязывают с их употреблением очень немногие. По статистике — это 5-10%.

Пристраститься — легко, отказаться сложно. Выбор, который делают здравомыслящие люди, очевиден — вовремя сказать наркотикам — НЕТ!

Среди тех, кто пробует наркотик первый раз — «балуется», есть ошибочное мнение, что они смогут вовремя остановиться. Типичная картина знакомства с наркотиками выглядит примерно следующим образом: в компании подростков, находится человек (как правило, один из самых старших), который уже имеет опыт употребления одного из видов наркотика, предлагает желающим составить ему компанию? Так называемая дружба строится лишь на совместном употреблении, сначала алкоголя, а со временем наркотиков. Отсутствие цели в жизни, уверенности в своих силах, неопределенность незаметно толкает подростка на тропу наркомании. Начинаются проблемы в семье, учебе, работе, во взаимоотношениях с окружающими. А вот остановиться, взять себя в руки оказывается непросто. Худые, беззубые, гниющие изнутри морально и физически «люди», вот к такому «идеалу» неосознанно стремятся те, кто пробует наркотик, каждый раз говоря себе, что это последний. Лишь единицы из тысяч в результате избавляются от этой привычки.

Что самое ужасное, сейчас наркомания становится массовой, а с распространением огромного количества синтетических наркотиков, которые стали очень доступными и популярными у молодёжи, это зло стало покушаться на большую ценность человечества – детей и молодежь.

Самый тревожный аспект проблемы — это вред, который наркотики наносят молодому поколению, и связанная с этим угроза будущему нашей страны. Наркотики разрушают миллионы жизней. В наши дни молодые люди как никогда подвержены влиянию наркотиков.

Зависимость – это страшная болезнь, которая усиливается с каждым днём, разрушая физическое и психологическое здоровье человека. В результате употребления наркотиков возможно развитие крайне серьёзных осложнений:

Передозировка наркотиков и снотворных угрожает смертью в результате остановки дыхания, приводит к серьёзным нарушениям сердечной деятельности. Хроническое отравление высокотоксичными продуктами приводит к резкому снижению иммунитета и токсическому поражению печени и головного мозга. Заражение инфекциями, передающимися через шприцы и иглы. Сюда входят ВИЧ/ СПИД, гепатит, сепсис, приводящий к смерти.

Лечение наркомании, никотиновой зависимости, алкоголизма – это сложенный и трудоемкий процесс, требующий огромных усилий со стороны не только пациента, но и его близких. А ведь любое заболевание гораздо проще предотвратить, чем лечить. Поэтому, если у вас есть подозрение, что близкий человек употребляет наркотики или алкоголь, — не теряйте времени, обратитесь за профессиональной консультацией.

Курение, алкоголизм и наркомания являются проблемой не только самого «больного», но и проблемой всего общества в целом. Если человечество не остановится, не начнет задумываться о себе, о своем будущем, то оно само себя обречет на полнейшее вымирание. Если не будут предприниматься меры по предотвращению распространения алкогольных и табачных изделий, наркотиков среди молодежи, если не будет проводится пропаганда здорового образа жизни, человечество останется без будущего.

При наличии проблем с алкоголем самый первый шаг — признать этот факт самому себе и обратиться за специализированной помощью.

Обратиться для консультации к врачу-наркологу возможно в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» по адресу: г. Буда-Кошелево, 50 лет Октября, 29. Телефон: 7-11-37.

Специализированная помощь в У «ГОНД» по адресу: г. Гомель, ул. Богданова, 13. Телефоны: 8 (0232) 51-21-80 (дневной стационар), 8 (0232) 51-21-88 (стационар), 8 (0232) 32-96-40 (реабилитация).

Врач- психиатр- нарколог УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» Семенова Е.Л.