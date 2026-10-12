Вниманию плательщиков, осуществляющих производство алкогольной продукции, слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольных натуральных напитков, иных слабоалкогольных напитков), сидров (за исключением фруктово-ягодных) и (или) пива, пивного коктейля, напитков, изготавливаемых на основе пива (пивных напитков).

В отношении вышеперечисленных подакцизных товаров, отгруженных с 1 января 2027 года:

момент фактической реализации (передачи) будет определяться как приходящийся на налоговый период (месяц) день их отгрузки (передачи) (в том числе обособленному подразделению плательщика), то есть «по отгрузке». Указанное означает отражение реализации (передачи) товаров в налоговой декларации (расчете) по акцизам за месяц, в котором произошла их отгрузка;

уплата акцизов будет осуществляться в срок не позднее 22-го числа третьего месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (месяцем отгрузки).

Указанная ситуация затронет следующие группы подакцизных товаров:

14 01 Акцизы на спирт из пищевого сырья, водку, ликеро-водочные изделия, спиртосодержащие растворы (кроме импортированных);

Акцизы на спирт из пищевого сырья, водку, ликеро-водочные изделия, спиртосодержащие растворы (кроме импортированных); 14 02 Акцизы на вермуты и вина (кроме импортированных);

Акцизы на вермуты и вина (кроме импортированных); 14 03 Акцизы на вина игристые и шампанские (кроме импортированных);

Акцизы на вина игристые и шампанские (кроме импортированных); 14 04 Акцизы на коньяк, бренди, кальвадос, коньячные напитки (кроме импортированных);

Акцизы на коньяк, бренди, кальвадос, коньячные напитки (кроме импортированных); 14 05 Акцизы на пиво (кроме импортированного);

Акцизы на пиво (кроме импортированного); 14 08 Акцизы на напитки слабоалкогольные и винные (кроме импортированных).

В соответствии с положениями части второй пункта 4 статьи 160 НК первые месяцы 2027 года по алкогольной продукции, слабоалкогольным напиткам и пиву, для плательщиков, реализующих в 2026 году право на определение момента фактической реализации (передачи) подакцизных товаров по мере их оплаты, будет иметь место определение соответствующих сумм акцизов и их уплата по двум срокам:

не позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом — по алкогольной продукции, слабоалкогольным напиткам и пиву, отгруженным в 2026 году и подлежащим включению в налоговую базу в 2026 и в 2027 году в соответствии с нормами части третьей пункта 2 статьи 149 НК в редакции, действующей до 31 декабря 2026 г.;

не позднее 22-го числа третьего месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (по алкогольной продукции, слабоалкогольным напиткам и пиву, отгруженным с 1 января 2027 года).

Срок представления плательщиками в налоговые органы налоговой декларации (расчета) по акцизам по данным подакцизным товарам не меняется и остается не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

С целью плавного перехода на измененный порядок исчисления и уплаты акцизов по указанным подакцизным товарам, исключения возможных проблем МНС рекомендует производителям алкогольной продукции, слабоалкогольных напитков и пива уже сейчас проводить подготовительную работу и соответствующие организационные мероприятия, в том числе по:

несению изменений в учетную политику;

внесению изменений в договоры об условиях поставки/реализации указанных подакцизных товаров;

настройке учетных систем и программ под новые требования в порядке исчисления и уплаты акцизов.

По информации Управления по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Жлобинскому району