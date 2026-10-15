Главный редактор районной газеты «Авангард» Татьяна Титоренко поблагодарила Юлию Николаевну за то, что она является постоянной читательницей издания и вручила ей подарок.
Подготовила Елизавета Малая
Фото Натальи Логуновой
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