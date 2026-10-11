Как волонтеры БРСМ помогают пенсионерам

Не оставить без внимания и помощи тех, кто в этом особо нуждается. День пожилых людей, который отметили в нашей стране на прошлой неделе, послужил, по сути, отправной точкой для целого ряда мероприятий. Помочь в уборке урожая, доставке покупок с сельскохозяйственных ярмарок, наведении порядка на приусадебном участке, колке дров да и просто поговорить — этим в том числе занимаются волонтеры БРСМ. Не только в рамках республиканских акций «Добро старшим» и «Ярмарка добра», но и по собственному велению души.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Трудолюбие, терпение, взаимная поддержка, забота о детях и стариках, безусловная родительская любовь и патриотизм — краеугольные камни нашего менталитета. Хочу заверить, что благополучие пожилых граждан страны и дальше будет являться одним из ключевых приоритетов белорусской социальной политики.

Из поздравления ко Дню пожилых людей, 1 октября 2026 года

«Мы должны учиться у старших»

Дадим слово тем, кто в акциях принимает непосредственное участие, — волонтерам. Первокурсник факультета технологий управления и гуманитаризации БНТУ Александр Кацер в волонтерском движении БРСМ состоит еще со школьных лет, тогда же стал и участником отряда «Доброе сердце». Студент вспоминает: они навещали социальные пансионаты и детей, оставшихся без попечения родителей, устраивали концерты и дарили подарки, помогали ветеранам и просто одиноким пожилым людям.

— В любую пору года поддерживали каждого нашего подопечного как могли: зимой чистили снег и выполняли небольшие обязанности по дому, весной готовили огород к новому сезону, а в конце лета и осенью приходили для сбора урожая, благоустройства территории во дворе, уборки опавшей листвы и колки дров, — рассказывает он. — Приятно видеть, что в наше время доброе сердце и хорошие поступки на особом счету. Поступив в университет, я встретил много таких же активных и молодых ребят, готовых включаться во все масштабные мероприятия. Теперь, помимо насыщенной студенческой жизни, мы вместе продолжаем важную миссию: окружаем вниманием и заботой тех, кто в этом нуждается. Акция вдохновила молодежь по всей стране не только на реальные дела и поддержку пожилых людей, но также подарила участникам возможность просто побыть рядом и пообщаться. В Минске мы с ребятами — волонтерским активом БРСМ Белорусского национального технического университета — посетили Константина Феликсовича Станкевича. И пока мы наводили порядок на его придомовой территории (подметали заасфальтированные дорожки во дворе, собирали опавшие листья и свежескошенную траву), меня не покидало ощущение, что я оказался в деревне у своих родных. Настолько уютно и тепло мы провели время: успели обсудить как наши успехи в учебе, так и насыщенный трудовой путь Константина Феликсовича. К слову, наша помощь в осенний период для него оказалась очень кстати. Мужчине 85 лет, из-за возраста и здоровья ему уже трудно справиться со всей хозяйственной работой самостоятельно. Поэтому мы с охотой откликнулись на его просьбы. И глядя на то, как Константин Феликсович улыбался, пока мы работали, я еще раз убедился: помогать по-настоящему приятно, когда делаешь это не для галочки, а от души.

Ведь каждому пожилому человеку важно не только видеть чистые дорожки, но и чувствовать, что о нем помнят и заботятся. Я очень рад, что благодаря марафону «ДОБРО.БЕЛ» могу приносить пользу. Мы, молодые, должны учиться у старшего поколения их стойкости, мудрости и умению ценить простые моменты.

«Есть связь поколений»

Пенсионерка Нина Хроликова из Ивацевичей — одна из тех, кто на себе ощутил заботу волонтеров. Ей, подчеркивает, очень приятно, что пожилых людей в нашей стране не забывают:

— Вот в этот раз позвонил первый секретарь Ивацевичского районного комитета БРСМ, поинтересовался, нужна ли помощь. А у меня во дворе не так давно снесли хозпостройку. Мусор и доски еще остались, поэтому помощь была очень кстати. Спасибо всем — и молодежи, и взрослым, кто заботится о нас. Это еще и хорошая возможность пообщаться. Мне есть о чем рассказать. Мои четыре деда воевали за Великую Победу. В Великой Отечественной войне участвовала и моя родная тетя Евдокия Николаевна Кот: была в партизанах на ивацевичской земле. Молодое поколение должно обязательно знать, какой ценой досталась мирная жизнь. Примеров того, насколько было тяжело, слишком много. Сегодня мой самый главный посыл для молодежи — любите свою Родину, будьте патриотами. Вот общаемся с ними, и они правильно понимают, как нужно относиться к своей стране, к окружающему миру.

Я стараюсь вести активный образ жизни: хожу в местный территориальный центр социального обслуживания населения, где для пенсионеров создают различные варианты досуга, иногда стихи пишу. Сегодня ребята пришли — помогли, подбодрили. Очень приятно. Значит, связь поколений есть. Значит, все делаем правильно.

Спектр добрых дел

Волонтерство воспитывает в детях эмпатию, гражданскую ответственность и умение сопереживать чужой беде, убеждена учитель иностранных языков средней школы №4 Чашников Карина Бакан. Педагог рассуждает об этом с высоты личного опыта — в добровольческое движение она включилась еще в школьные годы:

— Мой путь в этом движении начался в девятом классе. Спектр добрых дел нашего отряда «Прометей» всегда был широким: мы наводили порядок на воинских захоронениях, навещали ветеранов, участвовали в республиканской благотворительной акции «В школу с Добрым Сердцем». Но есть событие, которое оставило в моем сердце особенно глубокий след. Я уже вернулась в альма-матер в качестве педагога, и накануне Нового года мы организовали мастер-класс для воспитанников районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации: мастерили поздравительные открытки. В центре занимаются особенные ребята, к каждому требовалось подобрать свой ключик, проявить чуткость и терпение. Равнодушным не остался никто. Вы бы только видели, какими счастливыми глазами дети смотрели на результат нашей общей работы! Подобные проекты помогают подросткам вырасти чуткими, зрелыми и неравнодушными людьми. Ребята учатся видеть мир во всем его многообразии и бережно относиться к окружающим. Но волонтерский импульс ребенка всегда нуждается в грамотной поддержке взрослых. Учитель и родитель должны быть рядом: подсказать, помочь с организацией и, главное, показать, что любые, даже самые маленькие добрые дела имеют огромную ценность. Волонтерство давно стало моим осознанным жизненным выбором. Сегодня по такому же пути идут мои ученики.

Вместо того чтобы бесцельно тратить время на бесконечный скроллинг ленты в соцсетях, ребята выбирают реальные дела и приносят ощутимую пользу обществу. Волонтерство — хорошая школа жизни. Здесь находят настоящих друзей, учатся выстраивать диалог, работать в команде, не теряться в сложных ситуациях и по настоящему ценить то, что у тебя есть. Отдавая свои силы, время и душевное тепло, дети чувствуют главное: их труд нужен людям, а их личный вклад реально важен.

Не пройти мимо чужой беды

Волонтер РО ОО «БРСМ», учащаяся гимназии г. Буда-Кошелево Дарья Никитина:

– В любое время года мы стараемся поддерживать наших подопечных: зимой расчищаем снег и помогаем по дому, весной приводим в порядок придомовые территории, а осенью оказываем помощь в сборе урожая и уборке опавшей листвы. Особо важное направление нашей работы – уборка воинских захоронений и покос травы у домов одиноких пенсионеров. Мы следим за тем, чтобы памятные места всегда содержались в порядке, ведь это дань уважения тем, кто отдал жизнь за наше мирное будущее. А пожилым людям, оставшимся без родных, особенно нужна помощь в заготовке сена и скашивании травы на придомовых участках. Для них это непосильный труд, а для нас – возможность проявить заботу.

Волонтерская деятельность учит многому: воспитывает в нас такие чувства, как чуткость и отзывчивость, позволяет понять, что рядом есть те, кому нужна поддержка. Мы учимся не проходить мимо чужой беды, ценить то, что имеем, и делиться теплом с другими. Это важно не только для тех, кому помогаем, но и для нас самих. Доброта, забота и уважение к старшим – то, на чем держится любое общество. И если каждый сделает хотя бы небольшое доброе дело, мир вокруг станет чуточку лучше.

Прямая речь

Первый секретарь РК ОО «БРСМ» Марина Габис:

– Волонтерство для нашей молодежи – это не обязанность, а внутренняя потребность. Активисты районного отделения помогают одиноким пожилым людям, окружают заботой ветеранов.

Мы активно принимаем участие в молодежном волонтерском марафоне «ДОБРО.БЕЛ». Наши волонтеры входят в движение «Сердце добра», занимаются благоустройством территорий, участвуют в субботниках и не оставляют в беде нуждающихся. Также в акции «Добро старшим» мы навещаем одиноких пожилых граждан, готовим им небольшие подарки и оказываем адресную помощь. А в рамках акции «В школу с добрым сердцем» вручаем портфели первоклассникам из многодетных семей. Такая деятельность воспитывает в молодежи чувство единства и ответственности.

Волонтерская организация нашего района объединяет 197 молодых людей, и за это время проведено немало благотворительных акций.

Обратиться в волонтерский центр РК ОО «БРСМ» можно с 8.30 до 17.00 по тел. 8 (02336) 7-67-17.