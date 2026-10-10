В Беларуси 11 октября днем на большей части территории страны ожидаются сильные дожди. Объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди, днем во многих районах сильные. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. Ветер прогнозируется южной четверти умеренный.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла. Днем будет 11-17, по юго-востоку — до плюс 22.