В основном конкурсе игрового кино ХХХII Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» представят 17 фильмов. Об этом журналистам рассказала программный директор основного конкурса игрового кино Яника Престинская, передает корреспондент БЕЛТА.

XXХII Минский международный кинофестиваль «Лiстапад» пройдет с 30 октября по 6 ноября под слоганом «Смотри. Живи. Цени». Участниками конкурса станут более 130 фильмов из 55 стран. Показы пройдут на пяти ключевых площадках Минска: в кинотеатрах «Москва», «Победа», «Центральный», «Беларусь» и «Пионер».

Игровое кино

«Мы показываем 17 фильмов в кинотеатре «Центральный». В программе есть киноленты, которые отзовутся у зрителей разных возрастов. В одной из них можно проследить путь становления от ребенка-подростка до девушки, которая умеет преодолевать сложности, в другой — увидеть, как взаимодействуют между собой пары в разный период времени. Отдельные работы сориентированы не на то, чтобы услышать много диалогов, а чтобы наблюдать за людьми и просто насладиться красивой природой и широтой разных стран, увидеть, как кинематограф из соседних государств и континентов объединяет людей и показывает истории, схожие для людей вне зависимости от религии и вероисповедания», — подчеркнула Яника Престинская.

Документалистика

В программе неигрового кино 18 документальных фильмов. По словам программного директора Марины Белоокой, основными темами стали экология, этническое разнообразие, преобразование жизни вокруг себя собственными силами, искусство. «Главная ценность документального кино — человек. Вы сможете увидеть много прекрасных, замечательных, необыкновенных людей, на первый взгляд обычных, но осуществляющих абсолютно невероятные фантазии», — добавила она.

Национальный конкурс

Программный директор «Национального конкурса» Александр Петрович подчеркнул, что заявок в этом году поступило значительно больше по сравнению с прошлым. Вместе с профессиональными режиссерами их подавала и молодежь. Кинематографисты выбирали темы, волнующие каждого белоруса: мужество, доброта и удивительный характер белорусов, их стойкость и любовь к Родине, забота о близких. Не обошли стороной и тему Чернобыля. Она красной линией присутствовала в поданных материалах.

Программа для детей и юношества



Традиционно в кинотеатре «Пионер» с 31 октября по 4 ноября пройдет конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік». «Отобрано 10 фильмов, из них две анимационные полнометражные картины и восемь игровых фильмов. География стран самая разная: от Мексики и Финляндии до Турции и Казахстана. На конкурсной арене много дебютантов. Открытие будет фееричное. Мы всегда привлекаем детскую и семейную аудиторию и надеемся и в этом году ее приятно удивить», — сказала программный директор «Лістападзіка» Екатерина Тамкович-Латуто.

Анимация для разных возрастов

«Конкурс анимационных фильмов пройдет в кинотеатре «Беларусь» с 31 октября по 3 ноября, — рассказал программный директор конкурса анимационных фильмов Константин Андрюшечкин. — Зрители увидят выдающиеся образцы мирового анимационного искусства. В конкурсной программе — 50 авторских анимационных фильмов хронометражом от 5 до 29 минут из 23 стран. Из них 14 предназначены для детской аудитории и 36 — для взрослой. Программа включает пять сборников киносеансов. Больше всего фильмов из России, много из Франции и Ирана, которые являются ведущими странами в области анимации».

Кино молодых

Программный директор «Кино молодых» Полина Артюковская отметила, что в этом году обработано огромное количество заявок, а в программу попало 11 фильмов из Германии, Аргентины, Португалии, Китая, Мьянмы, Индии и России. Большинство фильмов уже участвовало в международных фестивалях и даже получило престижные награды. При обработке заявок организаторы заметили, что режиссеры из разных стран, не знакомые друг с другом, освещали одни и те же вопросы, например поиск своего жизненного пути. Каждый делал это по-своему, но все фильмы перекликаются со слоганом фестиваля.

Короткий метр

Запланирован показ 10 фильмов в кинотеатре «Москва». За один сеанс можно будет посмотреть два фильма, погрузиться в историю, узнать для себя что-то новое и интересное. Как заметила программный директор конкурса Ольга Котова, в этом году, помимо традиционных фильмов из Китая, Ирана и Индии, можно будет увидеть кино из Канады, Вьетнама, Таиланда и Эстонии.

Внеконкурсная программа

Традиционно запланированы Дни кинематографий Беларуси, Казахстана, Пакистана, России, Индии и Китая. В этом году они будут посвящены женщинам. Пройдут мастер-классы и творческие встречи в БГАИ, БГУКИ, «Доме Москвы» и Национальной киностудии «Беларусьфильм». Генеральный директор киностудии Дмитрий Семенов добавил, что они также организуют у себя экскурсии, но количество мест будет ограничено по предварительной записи. В рамках внеконкурсной программы состоится социально-гуманитарная акция «Кино без границ», организованная вместе с Россотрудничеством.

Цены

Генеральный директор УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома Владимир Карачевский подчеркнул, что продажи билетов на конкурсные и внеконкурсные фильмы начнутся со следующей недели.

«Цены довольно демократичные. Самая большая — на вечерние показы игрового кино (12 рублей), самая низкая — на короткий метр (5 рублей). Ажиотаж на некоторые фильмы довольно большой, поэтому лучше приобретать билеты заранее», — подытожил Владимир Карачевский.