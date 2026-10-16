В основном конкурсе игрового кино ХХХII Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» представят 17 фильмов. Об этом журналистам рассказала программный директор основного конкурса игрового кино Яника Престинская, передает корреспондент БЕЛТА.
- Фильмы из 55 стран станут участниками конкурсных показов на кинофестивале «Лiстапад»
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XXХII Минский международный кинофестиваль «Лiстапад» пройдет с 30 октября по 6 ноября под слоганом «Смотри. Живи. Цени». Участниками конкурса станут более 130 фильмов из 55 стран. Показы пройдут на пяти ключевых площадках Минска: в кинотеатрах «Москва», «Победа», «Центральный», «Беларусь» и «Пионер».
Игровое кино
«Мы показываем 17 фильмов в кинотеатре «Центральный». В программе есть киноленты, которые отзовутся у зрителей разных возрастов. В одной из них можно проследить путь становления от ребенка-подростка до девушки, которая умеет преодолевать сложности, в другой — увидеть, как взаимодействуют между собой пары в разный период времени. Отдельные работы сориентированы не на то, чтобы услышать много диалогов, а чтобы наблюдать за людьми и просто насладиться красивой природой и широтой разных стран, увидеть, как кинематограф из соседних государств и континентов объединяет людей и показывает истории, схожие для людей вне зависимости от религии и вероисповедания», — подчеркнула Яника Престинская.
Документалистика
В программе неигрового кино 18 документальных фильмов. По словам программного директора Марины Белоокой, основными темами стали экология, этническое разнообразие, преобразование жизни вокруг себя собственными силами, искусство. «Главная ценность документального кино — человек. Вы сможете увидеть много прекрасных, замечательных, необыкновенных людей, на первый взгляд обычных, но осуществляющих абсолютно невероятные фантазии», — добавила она.
Национальный конкурс
Программный директор «Национального конкурса» Александр Петрович подчеркнул, что заявок в этом году поступило значительно больше по сравнению с прошлым. Вместе с профессиональными режиссерами их подавала и молодежь. Кинематографисты выбирали темы, волнующие каждого белоруса: мужество, доброта и удивительный характер белорусов, их стойкость и любовь к Родине, забота о близких. Не обошли стороной и тему Чернобыля. Она красной линией присутствовала в поданных материалах.
Программа для детей и юношества
Традиционно в кинотеатре «Пионер» с 31 октября по 4 ноября пройдет конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік». «Отобрано 10 фильмов, из них две анимационные полнометражные картины и восемь игровых фильмов. География стран самая разная: от Мексики и Финляндии до Турции и Казахстана. На конкурсной арене много дебютантов. Открытие будет фееричное. Мы всегда привлекаем детскую и семейную аудиторию и надеемся и в этом году ее приятно удивить», — сказала программный директор «Лістападзіка» Екатерина Тамкович-Латуто.
Анимация для разных возрастов
«Конкурс анимационных фильмов пройдет в кинотеатре «Беларусь» с 31 октября по 3 ноября, — рассказал программный директор конкурса анимационных фильмов Константин Андрюшечкин. — Зрители увидят выдающиеся образцы мирового анимационного искусства. В конкурсной программе — 50 авторских анимационных фильмов хронометражом от 5 до 29 минут из 23 стран. Из них 14 предназначены для детской аудитории и 36 — для взрослой. Программа включает пять сборников киносеансов. Больше всего фильмов из России, много из Франции и Ирана, которые являются ведущими странами в области анимации».
Кино молодых
Программный директор «Кино молодых» Полина Артюковская отметила, что в этом году обработано огромное количество заявок, а в программу попало 11 фильмов из Германии, Аргентины, Португалии, Китая, Мьянмы, Индии и России. Большинство фильмов уже участвовало в международных фестивалях и даже получило престижные награды. При обработке заявок организаторы заметили, что режиссеры из разных стран, не знакомые друг с другом, освещали одни и те же вопросы, например поиск своего жизненного пути. Каждый делал это по-своему, но все фильмы перекликаются со слоганом фестиваля.
Короткий метр
Запланирован показ 10 фильмов в кинотеатре «Москва». За один сеанс можно будет посмотреть два фильма, погрузиться в историю, узнать для себя что-то новое и интересное. Как заметила программный директор конкурса Ольга Котова, в этом году, помимо традиционных фильмов из Китая, Ирана и Индии, можно будет увидеть кино из Канады, Вьетнама, Таиланда и Эстонии.
Внеконкурсная программа
Традиционно запланированы Дни кинематографий Беларуси, Казахстана, Пакистана, России, Индии и Китая. В этом году они будут посвящены женщинам. Пройдут мастер-классы и творческие встречи в БГАИ, БГУКИ, «Доме Москвы» и Национальной киностудии «Беларусьфильм». Генеральный директор киностудии Дмитрий Семенов добавил, что они также организуют у себя экскурсии, но количество мест будет ограничено по предварительной записи. В рамках внеконкурсной программы состоится социально-гуманитарная акция «Кино без границ», организованная вместе с Россотрудничеством.
Цены
Генеральный директор УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома Владимир Карачевский подчеркнул, что продажи билетов на конкурсные и внеконкурсные фильмы начнутся со следующей недели.
«Цены довольно демократичные. Самая большая — на вечерние показы игрового кино (12 рублей), самая низкая — на короткий метр (5 рублей). Ажиотаж на некоторые фильмы довольно большой, поэтому лучше приобретать билеты заранее», — подытожил Владимир Карачевский.