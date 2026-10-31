Для эвакуированных из прифронтового города Алешки на территории гомельского аэропорта развернули палаточный лагерь, передает корреспондент БЕЛТА.





Белорусская сторона выполняет свою роль в гуманитарной операции для мирных жителей прифронтового города Алешки Херсонской области. Минск остается участником международного процесса, обеспечивая выполнение договоренностей между Москвой и Киевом при проведении гуманитарной миссии.

Аэропорт Гомель стал одной из ключевых точек в этом маршруте. Здесь 29 октября состоялась встреча представителей российской и украинской делегации, откуда участники гуманитарной операции на одном борту отправились в направлении Алешек.

Днем 30 октября началась добровольная эвакуация жителей из прифронтовой зоны. За каждым человеком было сохранено право выбора дальнейшего направления: украинское или российское. Ход миссии координируют уполномоченные по правам человека на месте.

Транзит — через гомельский аэропорт. На его территории развернут полноценный палаточный квартал, где для жителей Алешек предусмотрено горячее питание и возможность отдохнуть после длительного пути.

Палаточный городок из обогреваемых модулей расположен вблизи посадочной полосы, поэтому, спустившись с самолета, люди получат помощь и поддержку, в которой они нуждаются.

Местные власти организовали все необходимое, чтобы на белорусской земле эвакуированные из города Алешки ощутили себя в полной безопасности. Принципиальная позиция — чтобы люди всех возрастов почувствовали тепло и поддержку белорусов.

Прибывшим фактически из зоны боевых действий необходимую помощь готовы оказать психологи областного управления МЧС, волонтеры Красного Креста, а также медицинские работники.

Среди эвакуированных есть маломобильные граждане, поэтому дежурят в развернутых обогреваемых модулях и медицинские специалисты. Рядом — кареты скорой помощи.

О готовности №1 заявила заместитель начальника главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома Наталья Мастерская. «Мы полностью готовы к оказанию медицинской помощи всем прибывающим. Для этого у нас есть все необходимое. Задействованы бригады скорой медицинской помощи, включая реанимобиль. Каждый экипаж укомплектован высококвалифицированными практикующими медицинскими работниками. Есть необходимый запас лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения для оказания медпомощи как взрослым, так и детям», — рассказала она.

Гомельские медики готовы оказать необходимую помощь как на месте, так и в учреждениях, если это потребуется. «При необходимости пациентов госпитализируют в стационар, где ими займутся специалисты по профилю выявленных заболеваний. На месте также можем измерить давление, провести осмотр, первичную хирургическую обработку, дать лекарства согласно выявленным симптомам. Все, что необходимо, мы сделаем», — подчеркнула Наталья Мастерская, отметив, что опыт оказания такого рода поддержки у гомельских специалистов есть. «Для нас это очень важно и ответственно», — добавила она.

Заместитель председателя Гомельской областной организации Белорусского Красного Креста Олеся Костюк также отметила, что все готово к прибытию жителей Алешек еще с вечера.

«Миссия Белорусского Красного Креста всегда нацелена на оказание помощи людям, которые в ней нуждаются. Мы готовы и к этой гуманитарной миссии. Заранее установлены наши краснокрестовские модули, подготовлено все необходимое, что может понадобиться: от детских и взрослых памперсов до других предметов обихода, включая гигиенические, а также питание — по предпочтениям», — сказала она.

На случай дождя подготовлены зонты и дождевики, а также теплые пледы. Подключились к миссии и волонтеры БКК. «Наша основная задача — поддержать людей, сопроводить их, высказать и слова поддержки. Это тоже немаловажно. Все наши волонтеры обучены оказанию не только первой помощи, но и первой психологической помощи. Мы готовы поддержать каждого», — рассказала Олеся Костюк.

Предусмотрены и специальные места для пребывания с детьми. Готовы оказать поддержку гражданам с детьми любого возраста: от младенцев до ребят постарше. Также завезено детское питание, памперсы разных размеров, игрушки и др. Молочные и безмолочные смеси, фруктовые, овощные и мясные пюре белорусского производства — предусмотрен максимум вариантов.

Обустроены игровые зоны, чтобы маленькие пассажиры могли отвлечься в ожидании следующего этапа пути. К примеру, им предложат посмотреть мультфильмы или порисовать под присмотром волонтеров Белорусского Красного Креста.

Подготовлены и продовольственные наборы от БКК. В них собраны нескоропортящиеся продукты, которые жители Алешек могут взять с собой в дорогу.

Как рассказал начальник Гомельского областного управления МЧС Виталий Бокун, работники МЧС в силу своей компетенции также принимают участие в гуманитарной миссии. «Одна из основных задач — оказание помощи маломобильным гражданам, в том числе даже в разгрузке багажа. Дополнительно предусмотрены модули для организации горячего питания, работы психологической службы. Мы полностью готовы к выполнению всех задач по предназначению для оказания помощи гражданам, прибывающим на территорию Беларуси», — заверил он.

Всего на территории гомельского аэропорта во взаимодействии с Белорусским Красным Крестом установлены несколько модулей. Они предназначены для обогрева людей, предоставления дополнительного питания. В них созданы и комфортные условия для работы медиков, а также психологической службы МЧС.

Белорусская сторона предусмотрела все возможные варианты событий.

Известно, что многие жители Алешек покинули дома вместе с питомцами, поэтому продуманы мелочи и по этим вопросам. В частности, подготовлен даже корм для животных. Работники МЧС обеспечили специальный транспорт для их перевозки.

Как сообщалось, участие в этом гуманитарном процессе является продолжением последовательной миролюбивой политики и неизменной миротворческой позиции Беларуси. Ранее на территории пункта пропуска «Новая Гута» неоднократно проходили различные гуманитарные миссии. Здесь проводились обмены военнопленными и телами погибших военнослужащих, воссоединялись со своими семьями мирные граждане из России и Украины.

Населенный пункт Алешки расположен на левом берегу Днепра в 5 км от Херсона. Город находится в непосредственной близости от линии фронта и в течение последних лет регулярно подвергался обстрелам.

Для проведения гуманитарной операции российская и украинская стороны при посредничестве США — и прежде всего супруги американского лидера Мелании Трамп — достигли соглашения о прекращении огня в районе населенного пункта.