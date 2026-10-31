На территории аэропорта Гомель развернут полноценный палаточный квартал, где предусмотрено горячее питание и возможность отдохнуть после длительного пути для эвакуированных из Алешек.

Палаточный городок из обогреваемых модулей расположен вблизи посадочной полосы, поэтому, спустившись с самолета, люди получат помощь и поддержку, в которой они нуждаются.

Важно, чтобы люди всех возрастов почувствовали тепло и поддержку белорусов.

Прибывшим фактически из зоны боевых действий необходимую помощь готовы оказать психологи областного управления МЧС, волонтеры Красного Креста, а также медицинские работники.

Гомельщина официально