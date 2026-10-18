Подводя итоги первого заседания VII Всебелорусского народного собрания, Александр Лукашенко произнес фразу, которая быстро стала одной из самых цитируемых: «Мы будем истинным национальным фронтом». Слово «фронт» в белорусском политическом языке имеет свою традицию и отсылает не к военной риторике, а к идее объединения. ВНС – это действительно белорусский патриотический фронт единомышленников: людей, которые собрались не для того, чтобы делить власть или бороться за влияние, а для того, чтобы сообща решать, как страна будет жить дальше.

При этом важно понимать принципиальный момент, который также подчеркнул Глава государства: ВНС не подменяет государственные органы и не вмешивается в их деятельность. Строительство домов, ремонт дорог, крыш и заборов – это компетенция вертикали власти. Всебелорусское народное собрание же – политический институт, чье поле деятельности – глобальные вопросы и стратегическое планирование. На практике это означает, что ВНС становится площадкой, где важно мнение каждого: от сельчанина и рабочего у станка до Главы государства. И обсуждается здесь то, как будем жить дальше, как будем развиваться, на каких ценностях будем воспитывать детей и строить общественные отношения.

Беларусь, как и любая страна, находится в мире, где внешние игроки не всегда действуют в ее интересах. Национальный фронт в этом контексте означает внутреннюю консолидацию, готовность быть выше личных амбиций и текущих обстоятельств. «Наша задача – защитить суверенитет и независимость нашей Родины. Мы должны сохранить страну, обеспечить ее счастливое будущее. Больше это никто не сделает за нас. Потому что время выбрало нас», – отметил в этом ключе Президент.

Но консолидация – это не только ответ на внешние вызовы. Это еще и огромная внутригосударственная работа, требующая времени и последовательности. Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что собрание должно обеспечивать незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Эти три понятия не покупаются и не вводятся указом – их можно только выстраивать, кропотливо, из года в год, из пятилетки в пятилетку. А значит, и «национальный фронт» – это не про тех, кто громче заявляет о своей позиции, а про тех, кто готов брать на себя ответственность за страну, готов быть впереди, осознавая, что за тобой стоят люди, которые тебя выбрали.

Именно такой подход и позволил ВНС за тридцать лет пройти путь от народного вече, которое в 1996 году сказало «нет» хаосу и гражданскому противостоянию, до конституционного органа, определяющего стратегические направления развития государства.

Елизавета МАЛАЯ