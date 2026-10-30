Первый день II Партийного форума молодежного движения «Искра» Белорусской партии «Белая Русь» подходит к своему завершению. Молодые партийцы Буда-Кошелевского района также стали участниками проекта «Открытое знание: тренд-батл», который прошел под общим лозунгом «От слова – к делу! От идеи – к успеху страны!». Мероприятие прошло на базе Жлобинского металлургического колледжа с участием делегации Гродненской области, работающей молоджи ближайших райцентров.

Подготовила Татьяна Титоренко

Фото «Новы дзень»