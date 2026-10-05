На территории Буда-Кошелевского района прошло полевое мероприятие по контролю над открытием охотничьего сезона во главе с заместителем начальника Жлобинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Владимиром Никишиным.

Для усиления контроля были привлечены сотрудники Буда-Кошелевского ОГАИ и работники Буда-Кошелевского охотхозяйства. Совместно вели контроль на автодорогах и проверяли транспорт, чтобы не допустить незаконной перевозки мясной продукции. Наряду с контрольными мероприятиями с охотниками проводили разъяснительные беседы, организовывали подворовые обходы, раздавали памятки.

Жлобинская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что загонная охота на копытных охотничьих животных разрешена с 1 октября по 31 декабря и только в светлое время суток.

Наиболее популярными объектами загонной охоты являются — лось, благородный олень, косуля и кабан.

Допускается добыча лося, оленя благородного, косули, лани, оленя пятнистого любого пола и возраста с учетом установленных для охотничьих хозяйств норм их изъятия, в том числе по полу, возрасту и качеству (трофейные, нетрофейные). Добыча кабана по-прежнему разрешена без учета планов (норм) его изъятия, а также без ограничений по количеству изымаемых диких животных, их полу и возрасту в целях максимального снижения численности его популяции.

В качестве орудий охоты допускается применять нарезное и гладкоствольное охотничье оружие, охотничьи луки и арбалеты. При этом:

перечень патронов (калибров) нарезного охотничьего оружия, разрешенных для добычи охотничьих животных в зависимости от их вида и (или) возраста установлен постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 20.02.2025 № 3 (ознакомиться можно на сайте Государственной инспекции);

установлен постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 20.02.2025 № 3 (ознакомиться можно на сайте Государственной инспекции); для добычи лося, оленя благородного, лани, взрослого кабана (старше 2 лет) разрешается использовать гладкоствольное оружие с использованием только пулевых патронов;

разрешается использовать гладкоствольное оружие с использованием для добычи оленя пятнистого, косули и молодняка кабана допускается применять гладкоствольное оружие с использованием патронов, снаряженных пулей либо картечью.

Помимо загонной охоты на копытных, с 3 октября стартует осенне-зимний сезон охоты на пушных охотничьих животных (с первой субботы октября), который традиционно начнется с открытия охоты на зайца-русака и зайца-беляка с дипломированными гончими собаками.

С 7 ноября перечень разрешенных к добыче пушных охотничьих животных дополниться белкой, куницами – лесной и каменной, норкой американской, ондатрой и лесным хорем.

Охота на пушных охотничьих животных разрешена в светлое время суток как ружейным, так и безружейным способами. В качестве орудий ружейной охоты допускается применение гладкоствольного охотничьего оружия с использованием дробовых патронов. Для добычи белки, куниц, норки американской, ондатры и хоря разрешается также использовать нарезное охотничье оружие согласно Перечню, установленному Минлесхозом, в том числе малокалиберное калибра .22 LR (5,6 мм).

Охота на зайцев с 3 октября до 7 ноября проводится с обязательным использованием гончих собак, имеющих полевой диплом по зайцу или лисице (с одной собакой могут охотится не более трех охотников).

Продлится осенне-зимний сезон охоты на пушных охотничьих животных по 31 января 2027 года.

Охотникам разрешается добыча волка, шакала, лисицы, енотовидной собаки, вороны серой, сороки, отстрел бродячих кошек и беспородных собак при любом законном нахождении в охотничьих угодьях в целях охоты. При этом способы и орудия их добычи должны соответствовать способам и орудиям, разрешенным согласно имеющимся у охотника документам (охотничья путевка, разрешение на добычу охотничьего животного и охотничья путевка к нему).

Напоминаем, что ружейная охота на охотничьих животных ненормируемых видов, а также ружейная охота загоном на охотничьих животных нормируемых видов разрешается в субботу, воскресенье, государственные праздники, праздничные дни, объявленные нерабочими, и отдельные рабочие дни в случае их переноса, а также в дополнительные охотничьи дни (не более 2-х), установленные пользователем охотничьих угодий.

Ружейная охота из засады и с подхода, а также безружейная охота могут проводиться во все дни недели.

Обращаем особое внимание охотников, что невыполнение участниками охоты элементарных требований ее безопасности — стрельба по охотничьим животным вдоль стрелковой линии, самовольный сход с номера, стрельба на шум, шорох или по неясно видимой цели — основные причины несчастных случаев при проведении загонных охот.

Нужно помнить, что загонная охота – это коллективная охота, в которой нередко принимают участие 20 и более человек.

От каждого участника такой охоты требуется не только повышенная внимательность и осторожность, знание и выполнение требований Правил безопасности охоты (глава 6 Правил охоты), но и четкое выполнение указаний руководителя охоты.

Напоминаем, что стрельба на загонной охоте производится после выхода охотничьего животного за стрелковую линию. В отдельных случаях, с разрешения руководителя охоты допускается стрельба внутрь и (или) внутри оклада при условии обеспечения безопасности.

На охоте загоном заряжать оружие разрешается только на номере. Оружие следует разрядить перед уходом с номера.

Охотник несет ответственность за последствия выстрелов!!!

Напоминаем также, что при осуществлении охоты на охотничьих животных ненормируемых видов запрещается ношение и (или) использование охотничьего оружия с нарезным стволом (за исключением нарезного оружия отдельных калибров при охоте на белку, куниц, норку американскую, ондатру и хоря), охотничьих луков и арбалетов, а также патронов, снаряженных пулями или картечью.

Учитывая вступившие в этом году в силу изменения законодательства – при осуществлении охоты по электронным охотничьим путевкам, приобретенным на сайте ihunt.by, теперь допускается иметь при себе охотничью путевку и карту-схему с местами охоты в электронном виде (раньше охотничья путевка должна была быть распечатанной и подписанной охотником). При этом охотник обеспечивает возможность отображения данных электронных документов на дисплее устройства, на которое скачаны файлы указанных документов, и предъявляет их (на дисплее устройства) по требованию должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль за охотой, а также работников пользователей охотничьих угодий.

СКМ «ОХОТА» и ответственность за нарушения

Необходимо отметить, что в этот период Государственная инспекция и ее территориальные органы переходят на усиленный режим работы, предусмотренный специальным комплексным мероприятием «ОХОТА», которое проводится ежегодно.

Специальное комплексное мероприятие «ОХОТА» прежде всего направлено на:

Усиление контроля за организацией и проведением охот гражданами и должностными лицами пользователей охотничьих угодий;

Тесное взаимодействие с правоохранительными органами и охотпользователями в целях выведения из оборота незаконных орудий добычи диких животных, в том числе оружия и боеприпасов;

Оказание содействия территориальным органам внутренних дел в выведении из незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, в том числе в период проведения МВД основного этапа оперативно-профилактического специального комплексного мероприятия «Арсенал»;

Активизацию профилактической работы, в том числе с местным населением, в целях получения информации о незаконных охотах, а также хранении незаконных орудий добычи диких животных, уделив особое внимание добровольной их сдаче;

Выявление фактов незаконных охот.

Штрафы и ответственность:

Незаконная охота влечет административную (штраф от 10 до 30 базовых величин с конфискацией или без конфискации орудий охоты и с лишением права охоты), уголовную (штраф, лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права охоты) и гражданско-правовую (возмещение вреда, причиненного окружающей среде) ответственность.

влечет административную (штраф от 10 до 30 базовых величин с конфискацией или без конфискации орудий охоты и с лишением права охоты), уголовную (штраф, лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права охоты) и гражданско-правовую (возмещение вреда, причиненного окружающей среде) ответственность. За нарушение требований Правил безопасности охоты предусмотрена административная ответственность: штраф до 15 базовых величин, а при повторном в течение года нарушении данных правил — штраф от 10 до 30 базовых величин или лишение права охоты.

предусмотрена административная ответственность: штраф до 15 базовых величин, а при повторном в течение года нарушении данных правил — штраф от 10 до 30 базовых величин или лишение права охоты. Незаконные перемещение (транспортировка) или разделка диких животных, относящихся в соответствии с законодательными актами к объектам охоты (в том числе погибших), или их частей влечет административную (штраф от 20 до 30 базовых величин) или уголовную (штраф, лишение свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) ответственность.

Обращаем внимание граждан: если у Вас имеется информация о готовящемся или совершаемом правонарушении природоохранного законодательства, не будьте равнодушными — сообщите о таком правонарушении по круглосуточному телефону доверия Государственной инспекции: 8 (017) 390-00-00 или 8 (033) 333-60-00.

По информации Жлобинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира подготовила Елизавета Малая

Фото из архива Жлобинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира