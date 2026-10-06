Как информирует Буда-Кошелевский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, на Гомельщине с начала года в лесах заблудились более 30 человек.

21 сентября поздно вечером сообщение об оказании помощи в поисках людей в службу спасения поступило из Житковичей: вблизи райцентра заблудились две пенсионерки, отправившиеся в лес за грибами. Буквально через пару часов после обращения потерявшихся женщин обнаружили, в медпомощи они не нуждались.

Ближе к ночи забили тревогу и родные пенсионера из Речицкого района. По предварительным данным, мужчина, направляясь на мотоблоке в соседнюю деревню, решил сократить путь через лес и заблудился. Для поисковых работ были задействованы 7 единиц техники и 14 человек, из них 5 единиц техники и 9 работников МЧС. Около двух часов ночи спасатели нашли мужчину.

В оперативных сводках осенью все чаще проходят данные о заблудившихся грибниках. С наступлением сезона число желающих наполнить корзину лесными дарами возрастает. Однако, отправляясь на тихую охоту, люди должны думать не только о разнообразии грибов, но и о соблюдении правил безопасности, чтобы не оказаться «пленником» леса.

Зачастую казусы случаются с теми, кто уверен, что отлично знает местность и никогда не заблудится. «Теряются все, даже самые опытные грибники. Поэтому, собираясь в лес, лучше отдать предпочтение одежде ярких цветов. Важно предупредить кого-то из родственников о походе в лес, расскажите, куда планируете идти и когда вернетесь. Обязательно возьмите с собой заряженный мобильный телефон, скачайте карту местности и прихватите пауэрбанк. Также соберите минимальную аптечку и свисток – его звук будет слышен за два-три километра от вас», – советуют спасатели.

Если потерялись, сразу набирайте номер 112, сообщите диспетчеру, из какого населенного пункта вы вошли в лес, опишите, что видите возле себя. Связь не ловит, нужно искать ориентиры. Если свое местонахождение не можете определить даже приблизительно, остановитесь и успокойтесь. Важными ориентирами будут линии электропередачи, просеки и тропинки. Обнаружив любой из этих объектов, идите вдоль него – и обязательно найдете людей. На пути повстречался ручей или река, следуйте вниз по течению. Прислушайтесь: шум трактора слышен за 3-4 км, лай собаки – за 2-3 км, идущий поезд – за 10 км. Просто идите на звук.

По информации Буда-Кошелевского РОЧС