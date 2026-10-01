В День пожилых людей председатели районной организации Белорусского Красного Креста и районной профсоюзной организации работников АПК Тамара Кравцова и Валентина Ксензова заглянули в гости к тем, кому особенно нужны поддержка и тепло – постояльцам Уваровичской участковой больницы. Гости поздравили их с праздником и вручили подарки.

Не остались в стороне и волонтеры первичной организации БОКК Уваровичской школы. Наилучшие пожелания сегодня принимала узница фашистского концлагеря «Озаричи» Мария Юрьевна Пинчук.

Подготовила Татьяна Титоренко

Фото из архива участников