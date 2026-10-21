Родился в августе 1988 года в городе Архангельске Российской Федерации. Окончил Военную академию Республики Беларусь по специальности «Управление воздушным движением, боевое управление авиацией».

С июня 2011 г. по ноябрь 2014-го – офицер группы управления и наведения командного пункта 61-й истребительной авиационной базы (г. Барановичи Брестской области), старший офицер мобилизационного отдела Гомельского городского военного комиссариата.

В период времени с ноября 2014 г. по май 2021-го – заместитель военного комиссара Хойникского районного военного комиссариата, заместитель военного комиссара – начальник мобилизационной группы военного комиссариата Хойникского и Брагинского районов, с 2021-го по октябрь 2026 г. – заместитель начальника мобилизационного отдела военного комиссариата Речицкого и Лоевского районов, заместитель военного комиссара – начальник мобилизационного отдела военного комиссариата Речицкого и Лоевского районов.

С 21 октября текущего года приступил к исполнению должностных обязанностей военного комиссара военного комиссариата Буда-Кошелевского и Чечерского районов Гомельской области.

Подготовила Елена Белко

Фото Натальи Логуновой