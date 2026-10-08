В Минске на Контртеррористическом форуме подвели итоги первых этапов антитеррористических учений ШОС и СНГ, имеющих общий замысел и объединенных под названием «Евразия-Антитеррор — 2026», передает корреспондент БЕЛТА.

По словам директора Исполнительного комитета РАТС ШОС генерал-майора Уларбека Шаршеева совместные антитеррористические учения компетентные органов стран ШОС проводятся ежегодно в соответствии с соглашением государств — членов организации о взаимодействии в борьбе с терроризмом. Первый этап учений проходил с 1 по 31 июля на территориях государств-участников. «Были отработаны согласованные организационные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на повышение эффективности противодействия терроризму», — отметил Уларбек Шаршеев.

В частности, компетентные органы проверяли антитеррористическую защищенность объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей, принимали меры по устранению предпосылок для совершения террористических актов. Правоохранительные органы и подразделения финансовой разведки также провели совместные мероприятия по противодействию финансированию терроризма. «В ходе первого этапа был усовершенствован обмен информацией между Исполнительным комитетом РАТС ШОС и компетентными органами государств-участников, а также оказано содействие в пресечении подготовки террористических актов», — сообщил Уларбек Шаршеев.

Также подведены итоги двух этапов совместного антитеррористического учения компетентных органов стран СНГ. Как рассказал руководитель Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ Иван Корнев, первым этапом учения стала отработка противодействия финансированию терроризма.

Участники провели четыре фазы выявления условной сети финансирования террористической деятельности. Сначала был осуществлен мониторинг финансовой деятельности лиц, находящихся в межгосударственном розыске, для установления их местонахождения. Во втором этапе проводился поиск реквизитов, зарегистрированных на указанных лиц в соцсетях, мессенджерах и иных ресурсах. Таким образом был установлен факт публичного сбора средств, которые планировалось использовать для финансирования террористической деятельности.

Далее были установлены криптокошельки, предположительно принадлежащие фигурантам проверки. На четвертом этапе была собрана достаточная доказательная база, позволяющая привлечь к ответственности установленных лиц. На основании собранных материалов условно инициируется возбуждение уголовных дел. Параллельно с этим фигурантам расследования замораживают активы.

Руководитель Антитеррористического центра государств — участников СНГ Евгений Сысоев рассказал о том, что на втором этапе компетентные органы отрабатывали совместные задачи по вскрытию и нейтрализации террористической сети, состоящей из спящих ячеек, пособников террористов, а также боевиков, прибывших из стран с повышенной террористической активностью.

«В результате проведенных мероприятий была выявлена и нейтрализована вся условная террористическая сеть, состоящая из 20 человек и действовавшая в 6 государствах Содружества. Подводя итоги первого и второго этапа учения, отмечаем общую слаженность и высокий уровень подготовки сотрудников компетентных органов и подразделений финансовой разведки стран СНГ, участвовавших в учениях», — отметил Евгений Сысоев.

7-8 октября в Беларуси проходит Контртеррористический форум. Одним из его мероприятий является завершающий этап совместного антитеррористического учение ШОС и СНГ «Евразия-Антитеррор — 2026».-0-