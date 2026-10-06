Привиться против гриппа за счет бюджета может каждый желающий житель Беларуси, сообщила журналистам доцент кафедры общей врачебной практики с курсом гериатрии и паллиативной медицины БГМУ кандидат медицинских наук Наталья Климович, передает корреспондент БЕЛТА.

«Министерство здравоохранения позволяет привиться каждому желающему, причем на бесплатной основе. Не только группам риска, но в принципе человеку, который бережет свое здоровье», — сказала Наталья Климович.

Она порекомендовала обращаться в поликлиники по месту жительства, центры иммунопрофилактики. В период активного проведения прививок вакцин против гриппа достаточно.

Вакцин, которые доступны гражданам за счет их собственных средств, также достаточно. Поэтому прививаться можно и на внебюджетной основе.

Наталья Климович добавила, что предприятия с большим количеством сотрудников могут организовать вакцинацию на своих базах.