Какой будет погода 12-18 октября, рассказал синоптик Дмитрий Рябов в программе «Метеогид» в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.





«Осень берет курс на решительные перемены. Из-за высокой влажности по ощущениям будет довольно зябко. Можете вполне смело менять гардероб на осенний и не забывайте зонтики», — отметил Дмитрий Рябов.

12 октября, на погоду окажут влияние циклон с центром над Балтийским морем и его атмосферные фронты, несущие кратковременные дожди. Под утро местами будет туман. Ветер ожидается западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит от 4 градусов выше нуля по северу до 11 градусов тепла по югу Беларуси. Днем — от плюс 11 градусов по северо-западу до 17 градусов выше нуля по юго-востоку. В понедельник,, на погоду окажут влияние циклон с центром над Балтийским морем и его атмосферные фронты, несущие кратковременные дожди. Под утро местами будет туман. Ветер ожидается западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит от 4 градусов выше нуля по северу до 11 градусов тепла по югу Беларуси. Днем — от плюс 11 градусов по северо-западу до 17 градусов выше нуля по юго-востоку.

Во вторник, 13 октября, скажется влияние области высокого атмосферного давления и влажных воздушных масс. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Возможны небольшие, локальные дожди. Ветер прогнозируется северо-западный, умеренный. Влажность — до 70%. Утром местами ожидается туман. Температура ночью — от 3 градусов со знаком плюс до 8 градусов тепла, днем — от 12 градусов со знаком плюс по Витебской области до 16 градусов выше нуля по Брестской и Гомельской областям.

В среду, 14 октября, на погоду станет оказывать влияние периферия антициклона с центром над юго-западом Европы. Это принесет переменную облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами прогнозируется туман, влажность воздуха высокая — до 90%. Ветер ожидается западный, юго-западный, умеренный. Ночью температура воздуха составит от 3 до 7 градусов тепла, днем — от плюс 9 градусов по северо-западу до 14 градусов выше нуля по югу Гомельской области.

Предварительно в четверг, 15 октября, погодные условия станет определять область высокого атмосферного давления. Будет преобладать облачная с прояснениями погода, в большинстве районов дожди маловероятны. Прогнозируется ветер восточной четверти, умеренный. Ночью и утром местами возможен туман. Влажность воздуха — высокая. Температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов тепла, днем — от плюс 10 градусов по Витебской области до 17 градусов выше нуля по Гомельской области.

В пятницу, 16 октября, погоду продолжит формировать область высокого атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается. Ветер — восточный, юго-восточный, умеренный. Ночью и утром местами возможен туман — видимость до полукилометра. Ночью ожидается от 5 до 10 градусов выше нуля, днем — от плюс 11 градусов по северу до 16 градусов тепла по юго-западу. В пятницу,, погоду продолжит формировать область высокого атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается. Ветер — восточный, юго-восточный, умеренный. Ночью и утром местами возможен туман — видимость до полукилометра. Ночью ожидается от 5 до 10 градусов выше нуля, днем — от плюс 11 градусов по северу до 16 градусов тепла по юго-западу.

В выходные ожидается влияние погожего, обширного антициклона с центром над севером Европы. В субботу, 17 октября, будет переменная облачность, без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ветер — восточный, юго-восточный, умеренный. Влажность — до 80%. Температура ночью — от 3 до 7 градусов тепла, днем — от плюс 10 градусов по северу до 16 градусов тепла по югу.

В воскресенье, 18 октября, погода существенно не изменится. Сохранится влияние антициклона. Будет облачно с прояснениями, вероятность дождей невысокая. Ночью и утром местами туман — видимость до полукилометра. Ветер — восточной четверти, умеренный. Ночью ожидается от 4 до 9 градусов тепла, днем — от 11 градусов со знаком плюс по Витебской области до 17 градусов выше нуля по Гомельской и Брестской областям.-0-