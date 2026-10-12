Отношения в области обращения с животными в Беларуси регулируются Законом от 1 апреля 2024 года №361-З. Для обеспечения эффективной реализации норм законодательства МАРТ совместно с МЖКХ подготовлены разъяснения о порядке посещения торговых объектов, объектов общественного питания, бытового и социального обслуживания населения с животными-компаньонами.
- Владельцы данных объектов вправе создавать условия, благоприятные для пребывания посетителей с животными (в формате «dog-friendly»), а также самостоятельно определять порядок посещения. Однако это не должно противоречить требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
- Владельцы объектов, в которых одновременно осуществляется розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами, вправе установить порядок их посещения с животными-компаньонами, за исключением той части торгового объекта, где реализуются продовольственные товары.
- Доведение информации о том, что объект разрешен для посещения с животными-компаньонами, осуществляется в свободной форме.
При этом посетители с животными-компаньонами, согласно Закону, должны:
- обращаться с животными, не нарушая права и законные интересы других лиц;
- принимать необходимые меры безопасности для предотвращения вреда жизни и здоровью физических лиц или животных, а также имуществу;
незамедлительно обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности
животного (за исключением собаки-поводыря).