Отношения в области обращения с животными в Беларуси регулируются Законом от 1 апреля 2024 года №361-З. Для обеспечения эффективной реализации норм законодательства МАРТ совместно с МЖКХ подготовлены разъяснения о порядке посещения торговых объектов, объектов общественного питания, бытового и социального обслуживания населения с животными-компаньонами.

Владельцы данных объектов вправе создавать условия, благоприятные для пребывания посетителей с животными (в формате «dog-friendly»), а также самостоятельно определять порядок посещения . Однако это не должно противоречить требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

создавать условия, благоприятные для пребывания посетителей с животными (в формате «dog-friendly»), а также . Однако это не должно противоречить требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Владельцы объектов , в которых одновременно осуществляется розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами, вправе установить порядок их посещения с животными-компаньонами , за исключением той части торгового объекта, где реализуются продовольственные товары.

, в которых одновременно осуществляется розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами, , за исключением той части торгового объекта, где реализуются продовольственные товары. Доведение информации о том, что объект разрешен для посещения с животными-компаньонами, осуществляется в свободной форме.

При этом посетители с животными-компаньонами, согласно Закону, должны: